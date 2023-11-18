بمميزات عديدة.. تعرف على كيفية إصدار فيزا مشتريات

تقدم البنوك خدمات عديدة لعملائها وبمميزات تنافسية من أجل إرضاء العميل، لذلك تتعدد مميزات فيزا المشتريات من بنك لأخر في إطار تسهيل العمليات الشرائية لمختلف السلع وبأسعار مناسبة.

ويستعرض صدى البلد بعض الخدمات التي تقدمها بعض البنوك :

بنك مصر، هو واحد من أهم البنوك المصرية، والمنتشرة فروعه في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما أنه يعتبر من أوائل البنوك التي تقدم الكثير من الخدمات البنكية والائتمانية لجميع عملائه ولغيرهم أيضا، وذلك في إطار تسهيل العمليات البنكية المختلفة.

وتعتبر فيزا مشتريات بنك مصر، من أهم الخطوات التي يقدمها البنك، للتسهيل الكثير من المعاملات البنكية لعملائه والراغبين في التعامل معه، إذ يسهل لهم أيضا التعاملات البنكية على حساباتهم الخاصة.

مميزات فيزا بنك مصر

- يستطيع حامل فيزا بنك مصر، السحب النقدي داخل وخارج البلاد.

- يحصل حامل فيزا المشتريات، على الحق في السحب بنسبة 100%، من الحد الائتماني له داخل البنك.

- تتيح الفيزا للعملاء إمكانية التقسيط، وبدون أي فؤائد لدى التجار من عملاء البنك، وذلك في أي محافظة من محافظات الجمهورية.

- تمكن الفيزا حاملها، من الشراء بتخفيضات مختلفة من جميع المحلات والمولات التجارية الكبرى.

- يستطيع حامل فيزا مشتريات بنك مصر السحب ويصل الحد الائتماني إلى 3000 جنيه.

- في إطار تسهيلات البنك في عمليات السداد، يتيح التسديد من خلال ماكينات الصرف الآلي، دون الحاجة إلى الدخول للبنك.

- يسهل البنك عملية السداد على جميع حاملي فيزا المشتريات، لفترة تصل إلى 3 أشهر.

- السداد يتم بالجنيه المصري، حتى إذا كان السحب دوليا من خارج مصر بالعملة الأجنبية.

شروط الحصول على فيزا بنك مصر

- صورة حديثة من بطاقة الرقم القومي.

- إيصال حديث لأحد المرافق لمحل السكن مثل «مياه ، كهرباء، غاز».

- على العميل تقديم بيان بالدخل الخاص به، وذلك من خلال جهة العمل المذكورة في بطاقة الرقم القومي.

- إذا كنت من أصحاب المهن الحرة، يجب تقديم صورة من البطاقة الضريبية أو الترخيص.

- تقديم طلب رسمي للبنك للحصول على فيزا مشتريات، في أى فرع من فروع بنك مصر

البنك الأهلي المصري

استخراج فيزا مشتريات البنك الاهلي المصري الذي يتمتع بميزه الانتشار علي مستوي الجمهوريه، وتعد بطاقاتة أكثر بطاقات الائتمان انتشاراً فى مصر، سهلة وبسيطة ولكن تحتاج الي الذهاب للبنك وفتح حساب شخصي لتسطتيع الحصول علي فيزا مشتريات البنك الاهلي المصري.

يمكنك التقديم على طلب استخراج فيزا مشتريات البنك الأهلي المصري من خلال ملئ طلب الحصول على بطاقة ائتمان من خلال موقع البنك الأهلي على الانترنت, وانتظار موعد التسليم وبعد استلام البطاقة يتم تفعيلها من خلال تنشيطها من ماكينات الصراف الالي وعمل رقم سري لها، و الاتصال برقم خدمة عملاء البنك الاهلي 19623.

أوراق و شروط استخراج فيزا مشتريات من البنك الاهلى

صورة من البطاقة الشخصية " بطاقة الرقم القومي " سارية المفعول .

ايصال مرافق " كهرباء -غاز - مياة "

الجنسية المصرية.

الحد الادني لسن العميل 21 سنة للبطاقات الاصلية.

صورة شخصية .

مفردات مرتب .

اي مستند اثبات دخل من جهه العمل.

الاقامة بالنسبة للأجانب .

مميزات استخراج فيزا مشتريات البنك الاهلى

الحصول عند اجراء عمليات الشراء على نقاط خاصة ببرنامج نقاط البنك الاهلي , الاهلي بوينتس

متاحة لعدد كبير من المتاجر والشركات والمحلات .

امكانية التقسيط من خلال التجار المتعاقدين مع البنك لمدة تتراوح ما بين 6 الى 36 شهر .

سهولة الاستخدام، وامكانية الشراء عن طريق الانترنت .

سواء مشتريات او سحب نقدي، استخدام البطاقة محلياً ودولياً وخاصه الدول العربيه.

امكانية تقسيط عمليات السحب النقدي " سحب الحد الائتماني 100% " بعد التواصل مع خدمة العملاء .

طرق سداد فيزا مشتريات البنك الاهلي

التحويل من الحساب " خدمة الاهلي نت - الانترنت البنكي " .

من خلال الفروع .

من خلال فوري .

من خلال ماكينات الصراف الالي .

كيفيه استخراج فيزا مشتريات من بنك مصر

ويبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين باحوال البنوك والتعاملات الماليه استخراج فيزا المشتريات من بنك مصر ، والذي يقدم برنامج الشباب والذي يحتوي على بطاقات مدفوعة مقدما للشباب من عمر أقل من 16 سنة وحتى عمر 30 سنة لاستخدامها في تعاملاتهم المالية في اي مكان سواك اجهزه الفيزا او ماكينات الصراف الالي

مزايا استخراج فيزا مدفوعة مقدما من بنك مصر

ويوفر بنك مصر بطاقه Teensللشباب، بطاقة مدفوعة مقدما للشباب الأقل من 16 سنة، لاستخدامها في تعاملاتهم المالية والتي تصدر من جميع فروع بنك مصر، ودون الحاجة لفتح حساب بالبنك ولكن يجب الذهاب اليه

يمكن إيداع مبالغ بالبطاقة من خلال فروع البنك

الاستعلام عن الرصيد.

السحب النقدي من كافة آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر.

السحب النقدي بكافة ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى.

خصومات فورية في العديد من المنافذ التجارية والمطاعم والصالات الرياضية.