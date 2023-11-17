إشارة خارجة.. أول تعليق من ميسي على مشادة أوجارتي ودي بول

انتقد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لاعبي أوروجواي الشباب الذين "ما زال عليهم التعلم من الكبار"، وذلك بعد سلوكهم الجامح خلال مباراة تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمس الخميس.

وخسرت الأرجنتين 2-0 على ملعب لا بومبونيرا، وهي أول هزيمة لها منذ رفع كأس العالم 2022.

وردا على سؤال حول الإشارة الخارجة التي قام بها لاعب خط وسط أوروجواي مانويل أوجارتي تجاه لاعب خط الوسط الأرجنتيني رودريجو دي بول في الدقيقة 23 من المباراة، قال ميسي: "حسنا، هؤلاء الشباب يجب أن يتعلموا. إنهم (أوروجواي) لديهم مجموعة جيدة من اللاعبين، ومواطنون جيدون".

وأضاف أن "عليهم أن يتعلموا الاحترام من كبارهم لأن هذا الكلاسيكو كان دائما قويا وصعبا، ولكن دائمًا مع الكثير من الاحترام. لذلك عليهم أن يتعلموا القليل".

أوجارتي يقلل من شأن مشادة دي بول

وقلل أوجارتي - 22عاما- من شأن ما حدث قائلا بعد المباراة: "هذه أشياء من اللعبة لا تزال موجودة. علينا الآن الاستمتاع بها".

ودخل دي بول في الدقيقة 19 في مشاجرة مع مدافع أوروجواي ماتياس أوليفيرا أدت إلى نشوب شجار بين الجانبين.

وتم تصوير ميسي وهو يدفع بمرفقه الأيمن إلى صدر أوليفيرا قبل أن يضع يده اليسرى حول حلقه.

وقال ميسي: "إنه أمر طبيعي، في هذا النوع من المباريات، في التصفيات، يكون الأمر دائما هكذا مع أوروجواي".

دي بول وأوجارتي

وأشار "كنا نعرف نوع المباراة التي سنواجهها، كان من الصعب علينا أن نلعبها. إنهم فريق قوي ويملكون لاعبين بدنيين وسريعين. لم نشعر بالراحة".

ومن جانبه، قال دي بول "هذا هراء لا معنى له، تبقى هذه الأمور على أرض الملعب ولا أكثر من ذلك".