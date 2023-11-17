بمشاركة ميسي.. أرجواي تضرب الأرجنتين بهدفين دون رد في تصفيات المونديال

حقق منتخب إرجواى فوزا ثمينا على حساب منتخب الأرجنتين بطل العالم 2022 بهدفين دون رد ضمن الجولة الخامسة بمنافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات لنهائيات كأس العالم 2026.

انتهت احداث الشوط الأول بين منتخبي الأرجنتين وإرجواى بتقدم المنتخب الإرجواياني بهدف دون رد ضمن الجولة الخامسة بمنافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات لنهائيات كأس العالم 2026.

وسجل هدف الأرجواي رونالد أراوخو في الدقيقة 41 من انطلاق المباراة، وضاعف داروين نونيز النتيج بالهدف الثاني لمنتخ الإرجواى في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

واستضاف ملعب "لا بومبونيرا" في مدينة بوينس آيرس، المواجهة القوية بين منتخب الأرجنتين وأوروجواي في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس العالم 2026.

وانطلقت المباراة في تمام الثانية فجرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة فجرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ودخل منتخب الأرجنتين المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد منتخب أوروجواي، في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ليرتفع إلى 10 نقاط بعد هذا الفوز ويحتل المركز الثاني.