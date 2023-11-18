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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تبلغ 77 عاما.. مغنية شهير تكشف السر وراء رشاقتها وظهورها أصغر لسنوات

صدى البلد

أثارت المغنية الشهيرة  دوللي بارتون الجدل بقوامها ولياقتها البدنية على الرغم من بلوغها عمر 77 عامًا  وذلك بسبب اتباعها لنظامًا غذائيًا شائعًا  وذلك للحفاظ على شكلها المذهل في هذا العمر و تبدو رشيقة وتتمتع بقوام لا يصدق

وكتبت دوللي وفقا لموقع أكسبريس ست أغنيات جديدة للموسيقى التصويرية لفيلم Dumplin، وهو فيلم عن فتاة مراهقة تعاني من زيادة الوزن وتحاول اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.

أشارت  دوللي أنها من محبي الطهي وتقوم بتحضير الوجبات الصحية  بنفسها وقد تعلمته من والدتها

أشارت دولي إلى أنها عندما تشتاق لتناول الحلويات تقوم بصنع بودنج الشوكولاتة الرائع في المقلاة.


في وقت سابق من هذا العام، سحقت المغنية شائعات مفادها أنها كانت تابعة أو تؤيد منتجات الكيتو أو CBD الصمغية التي تدعي أنها تعالج الخرف.

وقالت دوللي لمجلة PEOPLE: أنه الأعتقاد الخاطىء لدى الكثير من الفتيات أنها يبددو أن تكون مثل عارضات الأزياء هو أمر خاطىء مؤكدة أنها قلقة للغاية بشأن الفتيات الصغيرات اليوم لأنهن يعتقدن أن عليهن أن يظهرن مثل عارضات الأزياء  قائلة : نحن بحاجة إلى أن نتقبل أنفسنا في كيفية نحن.

دوللي بارتون المغنية الشهيرة دوللي بارتون زيادة الوزن

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