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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الوادي الجديد: تعزيز دور المدرسة في الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب

وكيل التعليم بالوادي
وكيل التعليم بالوادي الجديد

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن الإعداد  لتنفيذ حقيبة تدريبية لمديرى وطلاب المدارس حول تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" بالتعاون بين إدارة التدريب بالمديرية والأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأكد وكيل التعليم بالوادي الجديد أن البرنامج يستهدف مديري المدارس لجميع المراحل معلم واحد وأخصائي واحد من كل مدرسة ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية لمدة 3 أيام، اعتبارا من الأحد 19 حتى الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 ، لافتا أنه جرى تجهيز القاعات التدريبية لتنفيذ البرنامج، وإخطار الفئة المستهدفة بموعد ومكان تنفيذ البرنامج.

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ويحاضر التدريب مجموعة من المدربين المعتمدين ذوى الخبرات من الأكاديمية المهنية للمعلمين وذلك ضمن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تلبية متطلبات التنمية المستدامة ، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي ، وبناء الإنسان المصري المتوازن الذي يتمتع بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه وتنمية مجتمعه.

اتحاد الطلاب إدارة التعليم ارة التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني المواطنة المستدامة المستهدف لتنمية المستدامة لتربية والتعليم لأكاديمية المهنية للمعلمين

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