تخلت عن نوع واحد من الطعام.. حفيدة ملكة بريطانيا تثير الجدل برشاقتها بعد الولادة

أثارت زارا تيندال وهي الحفيدة الكبرى لملكة بريطانيا إعجاب الكثيرين وذلك بسبب لياقتها والتي أكدت أنها ترجع إلى توقفعا عن تناول طعام واحد بعد ولادة ابنها لوكاس

وفقا لموقع اكسبريس قد اكتسبت زارا تيندال عادة غذائية جديدة بعد ولادة طفلها الثالث لوكاس، مما جعلها تنقطع تماما عن نوع معين من الطعام تماما ومن المعروف أن ابنة الأميرة آن، المتزوجة من نجم الرجبي السابق مايك تيندال، تتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا وباعتبارها أحد الفروسية الأولمبية، فقد أبهرت دائمًا المشجعين بلياقتها البدنية.

وكشفت زارا أنه بعد ولادة أطفالهما، تخلت عن تناول اللحوم الحمراء واستبدالها بالبروتين الصحي

وأشارت مدربة الصحة والعافية الشاملة فيليبا كويجلي لماذا يمكن لعادة الأكل الجديدة لدى زارا أن تعزز وتفيد صحة الأمعاء والصحة العامة.

وقالت لموقع Express.co.uk: "يُعتقد أن تقليل اللحوم الحمراء في النظام الغذائي يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية ويرجع ذلك إلى المستويات العالية من الدهون المشبعة التي يحتوي عليها، وزيادة مخاطر الالتهاب، وكذلك حقيقة أنه يمكن أن يزيد من مستوى" الكولسترول السيئ "في الجسم

أشارت إن تقليل اللحوم الحمراء مفيد أيضًا لصحة الأمعاء، لأنه من الصعب هضمها ويمكن أن تسبب أحيانًا عدم الراحة في البطن، وتلحق الضرر بأمعائنا!"