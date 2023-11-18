شهادات إدخار بأعلى فائد وقروض بدون فوائد في هذه البنوك

يبحث الكثير عن أفضل مميزات بنكية سواء لشهادات الإدخار أو القروض الشخصية حيث تقدم البنوك ميزات تنافسية لعملائها.

ويتصدر بنكا العربي الإفريقي الدولي والتنمية الصناعية قائمة البنوك في صرف أعلى عائد تراكمي على شهادات الادخار ذات أجل 3 سنوات على مستوى البنوك المصرية.

وبدأ بنكا العربي الإفريقي الدولي والتنمية الصناعية في طرح شهادات بعائد تراكمي مرتفع خلال النصف الثاني من العام الجاري بهدف إتاحة عائد مرتفع على مدخرات عملائهما القائمين وجذب عملاء جدد.

وتتباين تفاصيل الشهادات ذات العائد التراكمي المرتفع من بنك إلى آخر منها الحد الأدنى لشراء الشهادة ودورية صرف العائد وسعر الفائدة.

تفاصيل بيع شهادات ادخار ثلاثية ذات العائد التراكمي في بنكي العربي الإفريقي الدولي والتنمية الصناعية.

البنك العربي الأفريقي الدولي

يطرح نوعين من هذه الشهادات:

- شهادة ثلاثية بسعر فائدة 65%: يصرف العائد بشكل تراكمي في نهاية المدة (أي يصرف بعد 3 سنوات) بشرط أن لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 5 آلاف جنيه.

- شهادة ثلاثية بسعر فائدة تراكمي 40%: يصرف العائد مقدما في نفس يوم شرائها، ويبلغ الحد الأدنى لشرائها 5 آلاف جنيه.

بنك التنمية الصناعية

- شهادة ثلاثية بسعر فائدة 39%: يصرف العائد مقدما أي في نفس يوم الشراء، ويبلغ الحد الأدنى لشرائها 50 ألف جنيه

شروط الحصول على قرض بنكي بدون فوائد

1. يجب ألا يقل سن المقترض عن 21 عامًا وألا يزيد عن 60 عامًا

2. الحد الأدنى لقيمة الدخل الشهرى هو 3000 جنيه على أن يكون تم تحويل الراتب مدة لا تقل عن 3 أشهر.

3. الحد الأدنى لمدة القرض 6 أشهر والحد الأقصى 8 سنوات.

4. الحد الأدنى لقيمة القرض 10 آلاف جنيه والحد الأقصى 200 ألف جنيه للعملاء الجدد و500 ألف جنيه للعملاء الحاصلين على قروض من المصرف قائمة ومنتظمة.

قرض فوري بالبطاقة

تقدم شركة فوري الكثير من التسهيلات والتيسيرات ومنها قرض فوري بالبطاقة، والتي أعلنت عنه من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت وتعرفه أنه: تسعى شركة فوري للتمويل من خلال القروض التي تمنحها لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ إلى تنمية تلك المشروعات وتطويرها وزيادة دخل أصحابها. ويؤدي ذلك بالتأكيد إلى خلق فرص اقتصادية مميزة تساعد في القضاء على البطالة وتوظيف عدد أكبر من الشباب. كما أن القروض التي تمنحها فوري للتمويل تجعل من السهل على أصحاب الأفكار الجادة أن ينفذوا أفكارهم على أرض الواقع وإفادة المجتمع بها وزيادة أرباحهم ونجاحهم أيضًا.

يقدم البنك الاهلي المصري لعملائه من موظفي القطاع الخاص والحكومي قرض شخصي بفترة سداد طويلة تصل إلى 12 سنة وتمويل يصل إلى 3 مليون جنية، بضمان تحويل المرتب أو بدون، وذلك وفقًا لما يلي:

- تكون قيمة القرض لموظفي القطاع الخاص بحد أقصى 3 ملايين جنيه، بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة، ومدة سداد 12 عام.

- تكون قيمة القرض بحد أقصي 2.5 مليون جنيه بضمان تحويل المرتب فقط، ومدة سداد 12 عام.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض شخصي بأقل فائدة

يجب على المتقدم للحصول على قرض شخصي من البنك الأهلى إحضار خطاب معتمد من جهة العمل موضحًا به قيمة الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

- يجب على المتقدم للحصول على قرض شخصي من البنك الأهلى إحضار تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

- يجب على المتقدم للحصول على قرض شخصي من البنك الأهلى إحضار صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

- يجب على المتقدم للحصول على قرض شخصي من البنك الأهلى آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام وألا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.

- سعر الفائدة للموظفين في القطاع الخاص تتراوح بين 21.5% إلى 23% متناقصة حسب إمكانية تحويل الراتب.

العمولات والرسوم للحصول على قرض شخصي

- تصل المصاريف الإدارية إلى 2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدمًا بحد أدنى 250 جنيه في حالة سداد التمويل على 7 سنوات.

- تصل المصاريف الإدارية إلى 3% بحد ادنى 250 جنيه حال سداد التمويل لفترة أطول من 7 سنوات.

- تصل عمولة السداد المعجل للتمويل إلى 7 % من المبلغ المدفوع في حالة السداد النقـدي/ أو تحويل/ أو بأي وسيلة دفع أخرى.

- تصل عمولة السداد المعجل للتمويل إلى 12% في حالة قيام بنك أخر بشراء المديونية.

- غرامة تأخير سداد القسط: 20 جنيه شهريا بالإضافة إلى 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.

شروط الحصول على قرض شخصي من بنك مصر

يقدم بنك مصر قرض شخصي للعاملين في القطاع الخاص بقيمة صل إلى 3 ملايين جنيه، ومدة سداد تصل إلى 12 عام، واقل مصاريف إدارية، بالإضافة إلى وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى، وإعفاء من مصاريف فتح الحساب، وتيترواح سعر الفائدة للموظفين في القطاع الخاص بين 21.5% إلى 23% متناقصة حسب إمكانية تحويل الراتب.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض شخصي من بنك مصر

- يجب على المتقدم للحصول على قرض شخصي من بنك مصر إحضار صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- يجب على المتقدم للحصول على قرض شخصي من بنك مصرإحضار إيصال مرافق حديث.

- يجب على المتقدم للحصول على قرض شخصي من بنك مصر إحضار شهادة حديثة بمفردات الراتب.

- يجب على المتقدم للحصول على قرض شخصي من بنك مصر إحضار خطاب معتمد من جهة العمل.

التقديم على قرض شخصي من بنك قناة السويس

عن امكانية حصول موظفي القطاع الخاص على قرض شخصي يصل قيمته إلى 2 مليون جنيه وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، مع طرق سداد من خلال الفروع، عن طريق وضع نظام دائم، أو عن من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

شروط الحصول على قرض شخصي لموظفين القطاع الخاص من بنك قناة السويس

- يجب ألا يقل سن المتقدم للحصول على قرض شخصي من بنك قناة السويس عن 21 سنة، وألا يزيد عن 60 سنة عند آخر قسط.

- يجب ألا يقل الحد الأدنى لدخل المتقدم للحصول على قرض شخصي من بنك قناة السويس عن 1500 جنيه.

- يتم تحويل الراتب بموجب اتفاقية الجهة التي يعمل بها المتقدم للحصول على قرض شخصي من بنك قناة السويس .

المستندات المطلوبة للحصول على قرض شخصي من بنك قناة السويس

- يجب على المتقدم للحصول على قرض شخصي من بنك قناة السويس إحضار أصل بطاقة الرقم القومي سارية وصورة ضوئية منها.

- يجب على المتقدم للحصول على قرض شخصي من بنك قناة السويس إحضار أصل فاتورة المرافق، مياه أو كهرباء أو غاز، لآخر ثلاثة أشهر.

- يجب على المتقدم للحصول على قرض شخصي من بنك قناة السويس إحضار خطاب مفردات المرتب بشرط أن يكون معتمدا من جهة العمل.

- يجب على المتقدم للحصول على قرض شخصي من بنك قناة السويس إحضار كشف حساب بنكي عن آخر ثلاثة أشهر، وتعهد بتحويل الراتب الشهري معتمد.