في عيد ميلادها الـ 47...فساتين أثارت الجدل لـ منى زكي |شاهد

يصادف اليوم 18 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة منى زكي و التي أتمت عامها الـ 47 وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها فهي من النجمات اللاتي تحافظ على رشاقتها وجمالها.

تعتبر منى زكي من أبرز نجمات الوطن العربي اللاتي يهتمن بالموضة و بمواكبة أحدث الصيحات لذا فهي من المشاهير التي تجذب الأنظار نحوها بمجرد ظهورها في أي مناسبة.

تكشف صور منى زكي دائما عن ميلها إلي ارتداء فساتين السهرة المتنوعة و الغير تقليدية وهو ما يميزها عن غيرها من المشاهير دائما.

وتعتمد منى زكي على تصميمات الفساتين التي تحمل توقيع دور الأزياء و البراندات العالمية، كما تقوم باختيار الموديلات التي تتناسب مع قوامها وتكشف عن رشاقتها.

تقوم منى زكي بتنسيق الأحذية و المجوهرات الراقية و الثمينة التي تزيد من أناقتها و تمنحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على تسريحات الشعر التي تتناسب مع كل فستان، وتختار صيحات المكياج التي تبرز جمال ملامحها.

منى زكي

منى زكي

منى زكي

منى زكي

منى زكي

منى زكي

منى زكي

منى زكي

منى زكي

منى زكي

منى زكي