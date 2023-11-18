آثار الدمار في جنين بعد اقتحامها من قبل الجيش الإسرائيلي|فيديو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن تبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ونشطاء فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة خلال غارة للجيش أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين على الأقل.

وكانت جنين منذ فترة طويلة نقطة مواجهات، ويقوم جيش الاحتلال بعمليات شبه ليلية هناك منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة قبل ستة أسابيع، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

فيما قالت أم أحمد، وهي من سكان مخيم جنين: إن المياه مقطوعة منذ نحو 10 أيام منذ أن اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين، كما انقطعت الكهرباء معظم الوقت.

وكانت أم أحمد تسير يوم الجمعة في شوارع المخيم المدمرة للوصول إلى المستشفى القريب لشحن هاتفها المحمول.