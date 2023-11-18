خطوة واحدة.. العفو عن إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد شبانة، آخر تطورات استبعاد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات وعلاقة هذا الاستبعاد بأزمة أحمد فتوح.

وأضاف شبانة خلال تصريحات اذاعية،:" الزمالك إستغل الأزمة وخرج أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة بتصريح مفاجئ وقال هذا طبيعي بعد ضم لاعب غير ملتزم مثل فتوح أو صبحي يحصل تمرد وهذا كان سبب المشكلة.

وأكمل شبانة،:" اتحاد الكرة خرج وأكد أن استبعاد الثلاثي يقتصر علي مباراة سيراليون فقط ما يعني الإعفاء عن اللاعبين بعد هذا المباراة.

وأوضح شبانة خلال سياق متخلف، أن محمود الخطيب يقوم بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية.

وفاجأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، باستبعاد الثلاثي: إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من المعسكر، عقب المواجهة التي حقق فيها المنتخب الوطني فوزًا ساحقًا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في ليلة شهدت تألق نجم ليفربول وقائد الفراعنة محمد صلاح بتسجيله سوبر هاتريك، وأضاف مصطفى محمد الخامس، ثم أتمها محمود تريزيجيه بالهدف السادس.