عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا نسمح| رد الأهلي على استبعاد عاشور وحسين الشحات من المنتخب

النادي الاهلي
النادي الاهلي

أكد خالد بيبو، مدير الكرة في النادي الأهلي، أن الأنباء حول استدعاء الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات للتحقيق في النادي غير صحيحة. 

ونفى بيبو خلال تصريحات صحفية، وجود أي تدخل من النادي في القرارات الخاصة باللاعبين في المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنها قرارات تتخذها الجهة الفنية للمنتخب، مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في شئون نادينا.

txt

غليان في معسكر المنتخب.. فيتوريا ينفعل على اللاعبين وإمام عاشور محتجا: جايبنا ليه؟

txt

كواليس استبعاد فيتوريا لـ ثنائي الأهلي ونجم محترف بعد أزمة مباراة جيبوتي

وفاجأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، باستبعاد الثلاثي: إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من المعسكر، عقب المواجهة التي حقق فيها المنتخب الوطني فوزًا ساحقًا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في ليلة شهدت تألق نجم ليفربول وقائد الفراعنة محمد صلاح بتسجيله سوبر هاتريك، وأضاف مصطفى محمد الخامس، ثم أتمها محمود تريزيجيه بالهدف السادس.

 

البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ثنائي الأهلي روي فيتوريا تريزيجيه محمود تريزيجيه محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

زيادة 1% للموظفين.. شروط تسوية معاشات العجز الكامل أو الوفاة بقانون التأمينات

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

فيه أحسن منه..حسام حسن يعلق على صفقة الأهلي مع عمر كمال

ترشيحاتنا

خلال أيام.. ضربة قاصمة للمحتكرين وانخفاض أسعار السجائر بهذا الموعد| ماذا يحدث؟

الأردن: عدد كبير من العاملين بالمستشفى الميداني في غزة أصيبوا بضربات إسرائيلية

الأغذية العالمي: يجب إدخال الوقود إلى غزة وعمل تعاهدات بعدم قصف المخابز

خلال إطلاق قافلة تحيا مصر.. مدبولي: لم نتأخر أبدا عن أهالينا في غزة

الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى الشفاء خلال ساعة واحدة

بوريل: السلطة الفلسطينية فقط يمكنها السيطرة على غزة بعد الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

وصفة اقتصادية.... طريقة عمل بطاطس متبلة

حقيقة انفصال طارق صبري وشيري عادل.. 20 صورة تجمع بينهما أثارت الجدل

بعد طلاقها.. بوسي بإطلالة مبهرة| شاهد

فيديو

قصة حب لم تكتمل بين أحمد زكي ونجلاء فتحي بسبب هالة فؤاد|تفاصيل

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ