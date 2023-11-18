لا نسمح| رد الأهلي على استبعاد عاشور وحسين الشحات من المنتخب

أكد خالد بيبو، مدير الكرة في النادي الأهلي، أن الأنباء حول استدعاء الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات للتحقيق في النادي غير صحيحة.

ونفى بيبو خلال تصريحات صحفية، وجود أي تدخل من النادي في القرارات الخاصة باللاعبين في المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنها قرارات تتخذها الجهة الفنية للمنتخب، مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في شئون نادينا.

وفاجأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، باستبعاد الثلاثي: إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من المعسكر، عقب المواجهة التي حقق فيها المنتخب الوطني فوزًا ساحقًا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في ليلة شهدت تألق نجم ليفربول وقائد الفراعنة محمد صلاح بتسجيله سوبر هاتريك، وأضاف مصطفى محمد الخامس، ثم أتمها محمود تريزيجيه بالهدف السادس.