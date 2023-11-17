كواليس استبعاد فيتوريا لـ ثنائي الأهلي ونجم محترف بعد أزمة مباراة جيبوتي

أثارت أزمة الثلاثي طارق حامد لاعب ضمك السعودي و ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات، البلبلة خلال الساعات الماضية، بعد استبعادهم من معسكر المنتخب الوطني لعدم استكمالهم الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة.

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون وهم طارق حامد لاعب ضمك السعودي و ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات لعدم استكمالهم الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة

وعلم موقع صدى البلد الإخباري من مصادره ، أن قرار فيتوريا تأديبي لاعتراض الثلاثي على عدم مشاركتهم في مباراة جيبوتي، ورفضوا خوض تدريبات المستبعدين من اللقاء عقب انتهائه ، مما جعله يتخذ قرار الاستبعاد والذي قد يمتد لبطولة أمم إفريقيا “كان” في يناير المقبل وعدم ضمهم في المحفل القاري

وننشر نص حديث فيتوريا مع الثلاثي المستبعد، حيث اجتمع فيتوريا مع الثلاثي عقب العودة للفندق وانفعل قائلا: "هل تعاقبون الجهاز الفني برعونتكم بسبب عدم المشاركة؟". وقرر استبعادهم من السفر.



حقق منتخب مصر الفوز بسداسية نظيفة على نظيره جيبوتي في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره سيراليون يوم الأحد المقبل، الموافق 19 نوفمبر، خارج الأرض على ملعب صامويل كانيون دو الرياضي.

وستكون هذه المباراة جزءًا من ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بعد فوز منتخب مصر على جيبوتي، تصدر الفريق جدول ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط، حيث تضم المجموعة أيضًا منتخبات إثيوبيا وسيراليون وغينيا بيساو وبوركينا فاسو.

تشكيلة المنتخب المصري ضد جيبوتي ضمت: محمد الشناوي، عمر كمال، أحمد سامي، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، مروان عطية، محمد النني، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.