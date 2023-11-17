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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس استبعاد فيتوريا لـ ثنائي الأهلي ونجم محترف بعد أزمة مباراة جيبوتي

طارق حامد وامام عاشور
طارق حامد وامام عاشور وحسين الشحات

أثارت أزمة الثلاثي طارق حامد لاعب ضمك السعودي و ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات، البلبلة خلال الساعات الماضية، بعد استبعادهم من معسكر المنتخب الوطني لعدم استكمالهم الحصة  التدريبية التي  أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة.

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بركات يكشف سبب استبعاد ثلاثي المنتخب من مباراة سيراليون

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عقوبة تمتد لأمم إفريقيا ..ننشر كواليس استبعاد عاشور والشحات وحامد من المنتخب

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب  الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون وهم  طارق حامد لاعب ضمك السعودي و ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات  لعدم استكمالهم الحصة  التدريبية التي  أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة

وعلم موقع صدى البلد الإخباري من مصادره ، أن قرار فيتوريا تأديبي لاعتراض الثلاثي على عدم مشاركتهم في مباراة جيبوتي، ورفضوا خوض تدريبات المستبعدين من اللقاء عقب انتهائه ، مما جعله يتخذ قرار الاستبعاد والذي قد يمتد لبطولة أمم إفريقيا “كان” في يناير المقبل وعدم ضمهم في المحفل القاري

وننشر نص حديث فيتوريا مع الثلاثي المستبعد، حيث اجتمع فيتوريا مع الثلاثي عقب العودة للفندق وانفعل قائلا: "هل تعاقبون الجهاز الفني برعونتكم بسبب عدم المشاركة؟". وقرر استبعادهم من السفر.


حقق منتخب مصر الفوز بسداسية نظيفة على نظيره جيبوتي في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره سيراليون يوم الأحد المقبل، الموافق 19 نوفمبر، خارج الأرض على ملعب صامويل كانيون دو الرياضي.

وستكون هذه المباراة جزءًا من ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بعد فوز منتخب مصر على جيبوتي، تصدر الفريق جدول ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط، حيث تضم المجموعة أيضًا منتخبات إثيوبيا وسيراليون وغينيا بيساو وبوركينا فاسو.

تشكيلة المنتخب المصري ضد جيبوتي ضمت: محمد الشناوي، عمر كمال، أحمد سامي، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، مروان عطية، محمد النني، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.

استبعاد 3 لاعبين استاد القاهرة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر المنتخب الوطني ثنائي الأهلي حسين الشحات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ضمك السعودي عمر كمال عمر مرموش صلاح مصطفى محمد صلاح محمد عبد المنعم منتخب مصر الأول لكرة القدم

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