أخلوا بالنظام.. طرد 3 لاعبين من معسكر المنتخب| اعرف الحكاية؟

أثارت أزمة الثلاثي طارق حامد لاعب ضمك السعودي و ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات، البلبلة خلال الساعات الماضية، بعد استبعادهم من معسكر المنتخب الوطني لعدم استكمالهم الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة.

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون وهم طارق حامد لاعب ضمك السعودي و ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات لعدم استكمالهم الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر ، نظيره سيراليون يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

وعلم موقع صدى البلد الإخباري من مصادره ، أن قرار فيتوريا تأديبي لاعتراض الثلاثي على عدم مشاركتهم في مباراة جيبوتي، ورفضوا خوض تدريبات المستبعدين من اللقاء عقب انتهائه ، مما جعله يتخذ قرار الاستبعاد والذي قد يمتد لبطولة أمم إفريقيا “كان” في يناير المقبل وعدم ضمهم في المحفل القاري

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر حقق نتيجة جيدة للغاية بعد الفوز بسداسية نظيفة على جيبوتي في تصفيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن هناك روح وجدية وانسجام بين اللاعبين، وروي فيتوريا المدير الفني يدير الفريق بشكل جيد.

وقال الدرندلي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نتمنى تحقيق نتائج إيجابية قوية، والبعثة ستغادر في الواحدة والنصف ظهرًا إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات، والسفر سيكون عبر متن طائرة خاصة".

وأضاف: "فيتوريا قرر استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد بالفعل، والقرار جاء من جانب المدير الفني للمنتخب، ولا أعلم تفاصيل كثيرة عن القرار".

وواصل: "فيتوريا له الحق في استبعاد أو استدعاء أي لاعب، والثلاثي من اللاعبين الجيدين، والمدرب دائما له رؤية فنية، وهو صاحب القرار في مشاركة أي لاعب أو جلوسه بديلا، والقرار في النهاية هو المسؤول الأول والأخير عنه".

وأشار الدرندلي، إلى أن هناك رغبة لدى الجميع من أجل الظهور بمستوى مشرف خلال أمم إفريقيا القادمة والتتويج باللقب القاري، وتعويض الخسارة للبطولة السابقة بعد خسارة النهائي.

وكان منتخب مصر انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.



وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.