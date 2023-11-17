بركات يكشف سبب استبعاد ثلاثي المنتخب من مباراة سيراليون

علق محمد بركات ، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ، على استبعاد الثلاثي حسين الشحات وطارق حامد وإمام عاشور لاعبي المنتخب الوطني من رحلة ليبيريا لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

وأشار بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني فوجئ بعد المباراة برفض اللاعبين الثلاثة خوض المران مع اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة على أرضية ملعب ستاد القاهرة.

وأضاف:" مسألة مشاركة أي لاعب أمر متروك للمدير الفني ويجب تقديرها".

وكان منتخب مصر أنهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.