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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقوبة تمتد لأمم إفريقيا ..ننشر كواليس استبعاد عاشور والشحات وحامد من المنتخب

فيتوريا
فيتوريا

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب  الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون وهم  طارق حامد لاعب ضمك السعودي و ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات  لعدم استكمالهم الحصة  التدريبية التي  أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة 

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر ، نظيره سيراليون يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

وعلم موقع صدى البلد الإخباري من مصادره ، أن قرار فيتوريا تأديبي لاعتراض الثلاثي على عدم مشاركتهم في مباراة جيبوتي ، ورفضوا خوض تدريبات المستبعدين من اللقاء عقب انتهائه ، مما جعله يتخذ قرار الاستبعاد والذي قد يمتد لبطولة أمم إفريقيا “كان” في يناير المقبل وعدم ضمهم في المحفل القاري

وكان منتخب مصر انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.

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