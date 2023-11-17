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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غليان في معسكر المنتخب.. فيتوريا ينفعل على اللاعبين وإمام عاشور محتجا: جايبنا ليه؟

طارق حامد وإمام عاشور
طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات

أثارت أزمة الثلاثي طارق حامد لاعب ضمك السعودي و ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات، البلبلة خلال الساعات الماضية، بعد استبعادهم من معسكر المنتخب الوطني لعدم استكمالهم الحصة  التدريبية التي  أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة.

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إنفعال فيتوريا في الفندق

وعلم موقع صدى البلد أن قرار فيتوريا تأديبي لاعتراض الثلاثي على عدم مشاركتهم في مباراة جيبوتي، ورفضوا خوض تدريبات المستبعدين من اللقاء عقب انتهائه ، ما جعله يتخذ قرار الاستبعاد الذي قد يمتد لبطولة أمم إفريقيا “كان” في يناير المقبل وعدم ضمهم في المحفل القاري

وننشر نص حديث فيتوريا مع الثلاثي المستبعد، حيث اجتمع معهم بعد العودة إلى الفندق وانفعل قائلاً: "هل تعاقبون الجهاز الفني برعونتكم بسبب عدم المشاركة؟". واتخذ قرار استبعادهم من السفر."

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غضب إمام عاشور

وشهدت نهاية مباراة مصر وجيبوتي تصاعدًا في الأحداث بعد اعتراض إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، على عدم مشاركته في المباراة.

 وقال عاشور لأحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب المصري: "أنتم جايبنا مقعدنينا ليه طالما مبنلعبش." وقام أحد أعضاء الجهاز الفني بتهدئة عاشور وإخراجه من الملعب.

 

الأهلي يطلب توضيح الأسباب

وتفاعلًا مع استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من معسكر المنتخب المصري، طلب النادي الأهلي توضيحًا من اتحاد الكرة بخصوص الأسباب وراء هذا الاستبعاد، خاصة بعد تقارير تشير إلى سوء السلوك. ومن المتوقع أن يتلقى النادي ردًا من اتحاد الكرة بشأن هذا الطلب.

تعليق اتحاد الكرة 

علق خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، على أزمة الثلاثي المستبعد من المنتخب وهم  طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات.

وقال الدرندلي خلال تصريحات تلفزيونية: "فيتوريا له الحق في استبعاد أو استدعاء أي لاعب، والثلاثي من اللاعبين الجيدين، والمدرب دائماً له رؤية فنية، وهو صاحب القرار في مشاركة أي لاعب أو جلوسه بديلاً، والقرار في النهاية هو المسؤول الأول والأخير عنه".

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