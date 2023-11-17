خبير تحكيمي يكشف مفاجأة مدوية عن هدفي محمد صلاح في مرمي جيبوتي

كشف جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، مفاجأة بشأن هدفي محمد صلاح بالأمس الأول والثاني في مرمي جيبوتي ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2026.

وقال جريشة خلال تصريحات تلفزيونية،:" الهدفين الأول والثاني لمنتخب مصر عن طريق محمد صلاح غير صحيحين نتيجة للتسلل وركلة الجزاء غير صحيحة التي تم احتسابها لصالح الفراعنة.

وأشار إلى أن الحكم الجنوب أفريقي ألفريد شافاني غير مصنف، لافتا إلي أن التعيين يتم من الاتحاد الإفريقي ويتم اعتماده من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأوضح أن هناك تخبطًا واضحًا في تعيينات الحكام من قبل الكاف وتم تغيير بعض المباريات بسبب وجود فرق من نفس الجنسيات.

تسلل واضح في الهدف الأول الذي سجله محمد صلاح

ونوه بأن هناك تسلل واضح في الهدف الأول الذي سجله محمد صلاح، حيث كان التسلل على مصطفى محمد الذي لعب الكرة لصلاح، مضيفا أن ركلة الجزاء التي احتسبت لمصر غير صحيحة، معبرًا عن رأيه أن هناك تمثيلًا وخداعًا واضحًا للحكم في هذه الحالة، وكان يجب على الحكم أن يشهر بطاقة صفراء لعمر كمال عبدالواحد.