عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحدث إنجاز.. صحيفة إنجليزية تتغنى برقم محمد صلاح القياسي مع المنتخب|ماذا قالت؟

محمد صلاح
محمد صلاح

نقلت صحيفة ليفربول إيكو النجاز الذى حققه الدولى محمد صلاح مهاجم ليفربول وتحقيق رقما قياسيا آخر إلى سيرته الذاتية بعد فوز المنتخب المصري على منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة.

وقالت الصحيفة المتخصصة في اخبار ليفربول الإنجليزي أن محمد صلاح استمتع بعدد قياسي من الأهداف بأربعة أهداف في آخر ظهور له مع منتخب مصر، مما عزز مكانته كأفضل هداف لبلاده على الإطلاق في تصفيات كأس العالم.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي كان في حالة ملهمة مع ليفربول هذا الموسم، أربعة أهداف في فوز مصر 6-0 على جيبوتي يوم الخميس، والفوز جعل الفراعنة يتصدرون مبكرا صدارة مجموعتهم المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة.

وافتتح صلاح ، الذي بدأ الفوز في القاهرة التسجيل في الدقيقة 17 قبل أن يضاعف رصيده وهدف مصر بعد خمس دقائق فقط وبحلول الدقيقة 69، أضاف مهاجم ليفربول هدفين آخرين إلى أدائه ليختتم مباراة رائعة بأربعة أهداف.

إذا لم يكن تسجيل هدف المباراة كافيًا للمصري، الذي سجل أهدافه 50 و51 و52 و53 لمنتخب بلاده، فإن تجاوز رصيد محمد أبو تريكة البالغ 14 هدفًا في تصفيات كأس العالم لمصر سيحقق بالتأكيد إنجازًا يمثل عملاً ليليًا قويًا للمهاجم.

كان أبو تريكة منذ فترة طويلة أكثر هدافي مصر غزارة في تصفيات كأس العالم حيث سجل 14 هدفًا في 25 مباراة بين عامي 2001 و2013 ومع ذلك، فإن عودة صلاح بأربعة أهداف مساء الخميس شهدت قفز المهاجم على أبو تريكة المعتزل الآن برصيد 15 هدفًا في 21 مباراة بتصفيات كأس العالم.

هذا هو أحدث إنجاز في أسبوع منتصر لصلاح، الذي أصبح يوم الأحد ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز ، إلى جانب تييري هنري وألان شيرر، يسجل أو يساعد في 15 مباراة متتالية على أرضه حيث سجل هدفين خلال فوز ليفربول على برينتفورد 3-0.

فوز المنتخب

وكان منتخب مصر انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.

محمد صلاح محمد صلاح مهاجم ليفربول ليفربول منتخب جيبوتي المنتخب المصري ليفربول الانجليزي مصر جيبوتي كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

عقوبة تمتد لأمم إفريقيا ..ننشر كواليس استبعاد عاشور والشحات وحامد من المنتخب

موضوعات متعلقة

البرازيل تتقدم على كولومبيا في تصفيات المونديال بالشوط الأول

أرجواي تضرب الأرجنتين بهدف في الشوط الأول من تصفيات المونديال

أخلوا بالنظام.. طرد 3 لاعبين من معسكر المنتخب| اعرف الحكاية؟

لحظة بلحظة مباراة الأرجنتين وإرجواى| القنوات الناقلة

ماكينة أهداف.. رونالدو يقود البرتغال للفوز على ليشتنشتاين في تصفيات اليورو

مهاجم عالمى.. كولر يطلب من إدارة الأهلى التعاقد مع هذا اللاعب

تحت الأمطار.. السعودية تضرب باكستان برباعية نظيفة في تصفيات المونديال

شاهد| منتخب مصر يكتسح جيبوتي بسداسية في تصفيات المونديال

ترشيحاتنا

بشرط .. نتنياهو يلوح بإمكانية إعلان هدنة مؤقتة في غزة

1800 جنيه رسميًا الآن|الذهب يتراجع بمحلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة 17-11-2023

حجز تذاكر القطارات من المنزل.. خطوات سهلة وبسيطة

ماذا حدث في دهب؟!| القصة الكاملة للسائح البولندي المتحر.ش.. قرار عاجل بترحيله ومنعه من دخول البلاد

البرازيل تتقدم على كولومبيا في تصفيات المونديال بالشوط الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب ولا أغرب.. أب يحبس طفلته في السيارة 5 ساعات

مثيرة للجدل دائما.. شاهد ملابس رانيا يوسف بالكواليس مع شريف منير

طربوش للميت عريس وطرحة للعروسة.. أسرار أقدم محل حانوتي في السيدة زينب..شاهد

الزيوت والكريمات مش جايبة نتيجة..أطعمة تعالج تساقط الشعر

فيديو

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ