أحدث إنجاز.. صحيفة إنجليزية تتغنى برقم محمد صلاح القياسي مع المنتخب|ماذا قالت؟

نقلت صحيفة ليفربول إيكو النجاز الذى حققه الدولى محمد صلاح مهاجم ليفربول وتحقيق رقما قياسيا آخر إلى سيرته الذاتية بعد فوز المنتخب المصري على منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة.

وقالت الصحيفة المتخصصة في اخبار ليفربول الإنجليزي أن محمد صلاح استمتع بعدد قياسي من الأهداف بأربعة أهداف في آخر ظهور له مع منتخب مصر، مما عزز مكانته كأفضل هداف لبلاده على الإطلاق في تصفيات كأس العالم.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي كان في حالة ملهمة مع ليفربول هذا الموسم، أربعة أهداف في فوز مصر 6-0 على جيبوتي يوم الخميس، والفوز جعل الفراعنة يتصدرون مبكرا صدارة مجموعتهم المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة.

وافتتح صلاح ، الذي بدأ الفوز في القاهرة التسجيل في الدقيقة 17 قبل أن يضاعف رصيده وهدف مصر بعد خمس دقائق فقط وبحلول الدقيقة 69، أضاف مهاجم ليفربول هدفين آخرين إلى أدائه ليختتم مباراة رائعة بأربعة أهداف.

إذا لم يكن تسجيل هدف المباراة كافيًا للمصري، الذي سجل أهدافه 50 و51 و52 و53 لمنتخب بلاده، فإن تجاوز رصيد محمد أبو تريكة البالغ 14 هدفًا في تصفيات كأس العالم لمصر سيحقق بالتأكيد إنجازًا يمثل عملاً ليليًا قويًا للمهاجم.

كان أبو تريكة منذ فترة طويلة أكثر هدافي مصر غزارة في تصفيات كأس العالم حيث سجل 14 هدفًا في 25 مباراة بين عامي 2001 و2013 ومع ذلك، فإن عودة صلاح بأربعة أهداف مساء الخميس شهدت قفز المهاجم على أبو تريكة المعتزل الآن برصيد 15 هدفًا في 21 مباراة بتصفيات كأس العالم.

هذا هو أحدث إنجاز في أسبوع منتصر لصلاح، الذي أصبح يوم الأحد ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز ، إلى جانب تييري هنري وألان شيرر، يسجل أو يساعد في 15 مباراة متتالية على أرضه حيث سجل هدفين خلال فوز ليفربول على برينتفورد 3-0.

فوز المنتخب

وكان منتخب مصر انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.