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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: فرحة صلاح بتسجيل سوبر هاتريك جعلته يحتفظ بكرة مباراة جيبوتي

محمد صلاح
محمد صلاح

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على احتفاظ محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، بالكرة التي لعب بها بعد الفوز علي جيبوتي.


 

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك:" محمد صلاح احتفظ بكرة القدم التي لعب بها منتخب مصر أمام چيبوتي، لأنها الكرة التي أحرز بها أربع أهداف (سوبر هاتريك)".


 

وكان منتخب مصر قد أنهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأسالعالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الأول بهدفين.


 

وفي الشوط الثاني ، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.


وكان قد أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق في مباراته أمامجيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم2026 وجاء كالتالي :

محمد الشناوي - عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيدزيزو - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد

أحمد فتوح البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر هاتريك محمد صلاح روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر رئيس نادي سموحة فريق ليفربول الإنجليزي فرج عامر مروان عطية محمود تريزيجيه

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