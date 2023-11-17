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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: غياب الجماهير عن مباريات المنتخب “محزن”

منتخب مصر
منتخب مصر

 أبدى محمد صلاح ، المدير الفني الأسبق للزمالك ، شعوره بالحزن بسبب غياب الجماهير عن مباريات المنتخب الوطني.

وأشار صلاح عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن أسعار تذاكر مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم كانت جيدة خاصة أن أسعار التذاكر وصلت إلى 30 جنيه وهو سعر مناسب.

 وأكد أنه يجب العمل على جذب الجماهير بشتى الطرق لمساندة المنتخب مرة أخرى موضحاً أن المنتخب بحاجة لدعم مشجعيه حتى لو المباريات في الوقت الحالي أسهل نسبياً.

وأتم قائلاً:" لو وصل الأمر إلى فتح المدرجات مجاناً للجماهير في مباريات المنتخب فعلينا أن نفعل ذلك".

وكان منتخب مصر انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس

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