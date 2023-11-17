أول تعليق من اتحاد الكرة على استبعاد الثلاثي حامد وعاشور والشحات

علق خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، على أزمة الثلاثي المستبعد من المنتخب وهم طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات.

وقال الدرندلي خلال تصريحات تلفزيونية: "فيتوريا له الحق في استبعاد أو استدعاء أي لاعب، والثلاثي من اللاعبين الجيدين، والمدرب دائماً له رؤية فنية، وهو صاحب القرار في مشاركة أي لاعب أو جلوسه بديلاً، والقرار في النهاية هو المسؤول الأول والأخير عنه".

وحقق منتخب مصر الفوز بسداسية نظيفة على نظيره جيبوتي في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره سيراليون يوم الأحد المقبل، الموافق 19 نوفمبر، خارج الأرض على ملعب صامويل كانيون دو الرياضي.

وستكون هذه المباراة جزءًا من ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بعد فوز منتخب مصر على جيبوتي، تصدر الفريق جدول ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط، حيث تضم المجموعة أيضًا منتخبات إثيوبيا وسيراليون وغينيا بيساو وبوركينا فاسو.

تشكيلة المنتخب المصري ضد جيبوتي ضمت: محمد الشناوي، عمر كمال، أحمد سامي، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، مروان عطية، محمد النني، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.