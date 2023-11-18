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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المشاركة السياسية والديمقراطية في الانتخابات.. ندوة بثقافة الفيوم

انشطة ثقافة الفيوم
انشطة ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر نوفمبر الجاري.

شهدت مكتبة حي جنوب محاضرة بعنوان '' المشاركة السياسية والديمقراطية فى الانتخابات'' ضمن فعاليات مبادرة ''صوتك أمانة''، تحدثت خلالها مريم محمد عباس عن مفهوم المشاركة السياسية، والتي تعتبر كنشاط يشارك فيه الفرد فى عملية صنع القرار السياسي فى الدولة، كما اشارت إلي مقومات المشاركة السياسية، ومبادئها، ومنها: انتخابات حرة نزيهة، وسيادة القانون، والتأكيد علي وجود رقابة شعبية، أوضحت أيضا أهم دوافع المشاركة السياسية.

في ذات السياق، عقدت مكتبة سيلا الفرعية محاضرة بعنوان'' المشاركة في الانتخابات واجب وطني''، بمركز شباب سيلا، تحدث فيها عمر جلال زيدان رئيس مجلس إدارة مركز شباب سيلا، أن المشاركة في الانتخابات بصفة عامة، والانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر بصفة خاصة، تعد واجبا وطنيا، واستحقاقا دستوريا بالدرجة الأولى، من مختلف فئات المجتمع، وتأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي، والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

وأضاف ''زيدان''، للمشاركة الانتخابية أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالوطن، فإن وجود نهج ديمقراطي وسعي والتزام في كافة الميادين، يعمل أيضا على رفع نسبة المشاركة الانتخابية لإدراك الناخب بأهمية صوته في تغيير مصير الشعب، ووضع الدولة في الاتجاه الصحيح.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

نظمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة، يوم ثقافي ترفيهي، بحضور طلاب مدرسة الثورة الإعدادية بنين، قدمت خلالها هناء حسن مسئول مكتبة الطفل، ورشة حكى لقصة ''صديقى يعلمني التسامح والوفاء''، تأليف محمد فرج، إلي جانب مسابقات ثقافية ترفيهية، نفذها كلا من انتصار فتحي وهناء حسن، كما تم عرض مسرح عرائس حول أهمية الغذاء الصحى، نفذه كلا من هناء حسن وفاطمة محمد، واختتم اللقاء بعروض مواهب للأطفال في الغناء وإلقاء الشعر، وعرض غنائي وأداء حركي للطلاب عن فلسطين.

 

 

صوتك أمانة.. ثقافة الفيوم تناقش أهمية دور المرأة في صنع القرار السياسي

 

 

 

 

''تجمل بالأخلاق'' ضمن نقاشات ثقافة الفيوم لذوي القدرات الخاصة

 

 

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