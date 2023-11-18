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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

زفاف نجل عمرو أديب
زفاف نجل عمرو أديب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للإعلامية لميس الحديدي خلال حضورها حفل زفاف نجل زوجها عمرو أديب مساء أمس وسط حضور الأهل و الأصدقاء.

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ظهرت لميس الحديدي في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأزرق الفاتح المطرز من الصدر ونسقت معه وشاح بنفس اللون.

تزينت لميس الحديدي بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها، أكملت إطلالتها بكلاتش صغير الحجم باللون الفضي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت لميس الحديدي على خصلات شعرها الأشقر القصير المموج المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.

 

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي
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