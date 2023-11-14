عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معبر رفح مفتوح.. لميس الحديدي: متصدقوش التهريج على السوشيال ميديا |فيديو

ارشيفية
ارشيفية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنها تتعجب وتستهجن المزايدات على الدور المصري في ما يخص المساعدات عبر معبر رفح  لان الدور المصري  متعدد الطبقات والادوار.

  
وأضافت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامجها " كلمة أخيرة  " المذاع على شاشة  ON، “ أي مزايدات  لامجال لها  سواء على السوشيال ميديا أو بعض الجهات، أن المعبر المصري مغلق ويحتاج لفتحه وهذه مزايدات لا أساس ولا منطق لها، المعبر مفتوح ومنذ ثاني أو ثالث أيام الحرب كان هناك مساعدات مصرية حاولت الدخول  وتم قصف المعبر من الجانب الفلسطيني حيث كان هناك قافلتين  وتم استمرار استهدافه لأربع مرات”.

وأوضحت، أن مصر قامت بتمهيد الأرض  وتسويتها  ما بين البوابتين  لتجهيز المنطقة لعبور  الشاحنات ودخلت أليات القوات المسلحة   لتمهيد الأرض، مشيرة إلى أن استهداف المعبر لأربع  مرات كان هدفه الرئيسي تعطيل دخول المساعدات لأهل غزة.


ونوهت إلى أن الموقف المصري في معبر رفح كان واضحاً  حتى في ملف ممزوجي الجنسية الذين رفضت مصر عبورهم عبر المعبر  قبل السماح بدخول المساعدات  لأهل غزة.

ولفتت، إلى أنها  سألت الأمريكيين وكل الأطراف الفلسطينيين  والمنظمات  عن سبب الدخول البطيء للمساعدات،  وكانت معظم الإجابات هي التعنت الإسرائيلي،  بينما رأى مبعوث أمريكا  للقضايا الإنسانية أن إجراءات نقلها للأمم المتحدة تستغرق وقتا.

80% مساعدات مصرية


ووجهت رسالة للمواطنين قائلة: “لا تصدقوا المزايدات والتهريج على السوشيال ميديا.. معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، و80% من المساعدات من الشعب المصري”، خاتمة “ 57 دولة قالت إنها سوف تكسر الحصار، وحتى الآن لا يوجد آلية لذلك”.

معبر رفح لميس الحديدي فلسطين غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

ترشيحاتنا

الأرصاد: البلاد تشهد تقلبات جوية.. وسقوط أمطار اليوم|فيديو

تبدأ بـ مصر.. وزير الجيوش الفرنسي يعلن عن جولة بالشرق الأوسط

علي جمعة: فاعل الشر والساكت عليه كلاهما ظالم

لماذا أمر الرسول بكحل العين قبل النوم كل ليلة؟..لـ4 أسباب لا تعرفها

هدوء في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

اشتباكات عنيفة وقصف مستمر.. مخاوف من اقتحام القوات الإسرائيلية لمجمع الشفاء بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

كلود مونيه.. إصابة في عينه حولته لأشهر فنان عالمي.. ما القصة؟

إزاي تخزن العدس المطبوخ طول الشتا.. اكتشف الطريقة

فقدت جميع عائلتها.. لحظات مؤلمة لانهيار مسعفة فلسطينية في غزة|فيديو

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ