معبر رفح مفتوح.. لميس الحديدي: متصدقوش التهريج على السوشيال ميديا |فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنها تتعجب وتستهجن المزايدات على الدور المصري في ما يخص المساعدات عبر معبر رفح لان الدور المصري متعدد الطبقات والادوار.



وأضافت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة ON، “ أي مزايدات لامجال لها سواء على السوشيال ميديا أو بعض الجهات، أن المعبر المصري مغلق ويحتاج لفتحه وهذه مزايدات لا أساس ولا منطق لها، المعبر مفتوح ومنذ ثاني أو ثالث أيام الحرب كان هناك مساعدات مصرية حاولت الدخول وتم قصف المعبر من الجانب الفلسطيني حيث كان هناك قافلتين وتم استمرار استهدافه لأربع مرات”.

وأوضحت، أن مصر قامت بتمهيد الأرض وتسويتها ما بين البوابتين لتجهيز المنطقة لعبور الشاحنات ودخلت أليات القوات المسلحة لتمهيد الأرض، مشيرة إلى أن استهداف المعبر لأربع مرات كان هدفه الرئيسي تعطيل دخول المساعدات لأهل غزة.



ونوهت إلى أن الموقف المصري في معبر رفح كان واضحاً حتى في ملف ممزوجي الجنسية الذين رفضت مصر عبورهم عبر المعبر قبل السماح بدخول المساعدات لأهل غزة.

ولفتت، إلى أنها سألت الأمريكيين وكل الأطراف الفلسطينيين والمنظمات عن سبب الدخول البطيء للمساعدات، وكانت معظم الإجابات هي التعنت الإسرائيلي، بينما رأى مبعوث أمريكا للقضايا الإنسانية أن إجراءات نقلها للأمم المتحدة تستغرق وقتا.

80% مساعدات مصرية



ووجهت رسالة للمواطنين قائلة: “لا تصدقوا المزايدات والتهريج على السوشيال ميديا.. معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، و80% من المساعدات من الشعب المصري”، خاتمة “ 57 دولة قالت إنها سوف تكسر الحصار، وحتى الآن لا يوجد آلية لذلك”.