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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يوسف الحسيني: الإخوان يروجون مزاعم كاذبة عن معبر رفح

الإعلامي يوسف الحسيني
الإعلامي يوسف الحسيني

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، عن أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول الترويج إلى أن مصر قامت بغلق معبر رفح تجاه المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الساعات الماضية، في تشويه جديد لمصر يحاولون توصيله للشعب المصري. 

يوسف الحسيني يتحدث عن الإخوان 

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن "اللي بيعملوه من خلال قنواتهم أو السوشيال ميديا دول شوية هبهبة منهم ليس لها أي أساس من الصحة، وكلامهم كله كدب في كدب". 

وتابع الحسيني: "معلش أنا اسف هو لو مفيش مساعدات بتدخل غزة، إخواتنا في فلسطين بياكلوا منين، أنا أؤكد ليكم معبر رفح متقفلش ساعة واحدة، والمساعدات بتدخل بشكل دوري، ومصر وضعت على عاتقها القضية بالكامل و80% من المساعدات مصر اللي بتدخلها". 

يوسف الحسيني الأراجوزات قطاع غزة المساعدات الانسانية معبر رفح الإخوان برنامج التاسعة قناة الأولى

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