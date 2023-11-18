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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزير التعليم يشهد مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التربية جامعة الزقازيق

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والوفد المرافق له على هامش حضور الوزير لمناقشة رسالة دكتوراه حول تصميم برنامج قائم على التفاعل بين إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة لتنمية مهارات برمجة قواعد البيانات وإنتاج تطبيقات البلوك تشين لدى طلاب تكنولوجيا التعليم.

حضر مراسم استقبال وزير التربية والتعليم كلا من الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول وزاره التربية والتعليم ، والدكتور أحمد الرفاعي  عميد كلية التربية ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال اللقاء رحب الدكتور خالد الدرندلى بوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى رحاب جامعة الزقازيق، مؤكدًا أن الجامعة تقدم الدعم والإهتمام الكامل لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محلياً وإقليميًا ودوليًا، بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية فى المجتمع.

من جانبه، أعرب الدكتور رضا حجازى عن بالغ سعادته بتواجده فى جامعة الزقازيق، مشيراً إلى مكانة الجامعة المتميزة وتاريخها العريق وما تضمه من قامات علمية مرموقة فى مختلف المجالات.

رضا حجازي يفتتح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسي في الزقازيق

جدير بالذكر أن الرسالة التي تم مناقشتها للباحث رامى أحمد سامى السيد أحمد متولى فوده ، حيث ضمت لجنة الإشراف الدكتور أحمد محمد سالم أستاذ المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم – وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور مجدى إبراهيم إسماعيل أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم السابق بكلية التربية.

كما ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور رضا السيد محمد حجازي أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ( مناقشاً ورئيساً )، و الدكتورةزينب حسن خليفة أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة عين شمس – مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ( مناقشاً ).

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