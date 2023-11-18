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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دعما لحملة السيسي.. مصر أكتوبر بالإسكندرية يطلق قافلة التبرع بالدم للشعب الفلسطيني

مصر أكتوبر بالإسكندرية
"مصر أكتوبر" بالإسكندرية يطلق قافلة التبرع بالدم للفلسطينيين

تضامنًا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أطلقت أمانة حزب مصر أكتوبر، بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، حملات التبرع بالدم للشعب الفلسطيني، في منطقة الانفوشي بحي الجمرك.

وأكد المهندس أحمد حلمي، الامين العام لحزب مصر أكتوبر، بمحافظة الإسكندرية، علي أن وقوف الشعب المصري مع أشقائنا في فلسطين هو موقف ثابت على المستوى الإنسانى والعربي والأمن القومى المصري.

وأضاف "حلمي"، في تصريحات صحفية، إنه تحت رعاية الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، وأمانة حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، تم تنظيم فعاليات حملة التبرع بالدم لصالح أشقائنا الفلسطينيين، لاستقبال المتبرعين والتي استمرت من الساعة العاشرة صباحا وحتي الخامسة مساءا.

وشهدت الحملة إقبالاً كثيفا من المواطنين، مشيراً إلى أن التبرع بالدم هو واجب إنساني يساهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين من إخواننا الأشقاء في فلسطين.

وأكد المهندس أحمد حلمي، أن التبرع بالدم يعد واجب إنساني تجاه المجتمع يُساهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، مشيداً بمبادرة التحالف الوطني للعمل التنموي، في تنظيم فعاليات حملة التبرع بالدم، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تأتي امتداداً لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

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القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني الشقيق عبد الفتاح السيسي حملات التبرع بالدم الانفوشي

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