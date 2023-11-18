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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دور النباتات الرحيقية في نحل العسل .. ندوة تعريفية بـ معهد الوقاية

صدى البلد

استقبل معهد بحوث وقاية النباتات ممثلا عن مركز البحوث الزراعية سفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرة والوفد المرافق له الثلاثاء 14 نوفمبر بحضور الدكتورة شيرين عاصم وكيل المركز لشئون البحوث نيابة عن الدكتور محمد سليمان رئيس المركز. 


و أوضح الدكتور أحمد عبد المجيد أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة و الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز وعي الفئات المختلفة من المجتمع المصري بدور الملقحات في الأمن الغذائي والزراعة المستدامة و خاصة المرأة و الطفل، أقام قسم بحوث النحل بالمعهد فاعلية " التوعية بدور الملقحات وزراعة النباتات الرحيقية لنحل العسل (حدث ترويجي)" بحضور كل من  ساشو بودلسنيك سفير دولة سلوفينيا بالقاهرة و تاديج بوينيك مستشار السفارة و الوفد الدبلوماسي المرافق لهما، و الدكتور محمد حبيب الأمين العام لإتحاد النحالين العرب،  بهدف الترويج لدور الملقحات في الحفاظ على التنوع الحيوي ومساهمتها في زيادة الإنتاج الزراعي.


و أشار الدكتور محمد فتح الله رئيس قسم بحوث النحل بالمعهد لحضور عددا من أطفال المدارس و أسرهم للفاعلية حيث تم دعوتهم و تقديم وجبة صحية لهم تحتوي على عسل النحل وحلوى الجيلي والشيكولاتة والبسكوتات التي تم تدعيمها بمنتجات نحل العسل من عسل وحبوب اللقاح لرفع قيمتها الغذائية والمناعية وتم إنتاجها خصيصا لهذه الفاعلية بقسم بحوث النحل.
و شارك الوفد غرس بعض الأشجار الرحيقية لمرعى نحل العسل تعزيزا لتربية النحل بالمعهد، كما تم تقديم عرضاً من الفولكلور السلوفيني للحضور و الأطفال.

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