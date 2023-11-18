سأعود أقوى .. فينيسيوس يغيب 10 أسابيع عن ريال مدريد للإصابة

من المقرر أن يغيب فينيسيوس جونيور عن تشكيلة ريال مدريد لنحو 10 أسابيع بعد تعرضه لإصابة جديدة في الفخذ خلال اللعب مع منتخب البرازيل أمام منتخب كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026 .

وأصيب فينيسيوس في فخذه الأيسر خلال خسارة البرازيل 2 - 1 كولومبيا في تصفيات كأس العالم الخميس الماضي، وخرج بعد مرور أقل من نصف ساعة من البداية.

تعليق فينسيوس على إصابته

وكتب فينيسيوس على منصة «إكس»: «سأعود أقوى»، ولم يوضح اللاعب أو ناديه ريال فترة الغياب عن الملاعب، بينما ذكر موقع «أثليتيك» أن الجناح البرازيلي الموهوب سيغيب 10 أسابيع.

ومن جانبه، اكتفى ريال بتأكيد إصابة فينيسيوس، وقال في بيان: «بعد الفحوص التي أجريت اليوم على لاعبنا فينيسيوس جونيور بواسطة الجهاز الطبي لريال مدريد، فإن التشخيص أظهر أنه يعاني من إصابة بتمزق عضلي في الفخذ اليسرى. سيتم تأجيل تقييم حالته».

مشاركات فينيسيوس قبل الإصابة

وشارك فينيسيوس في 13 مباراة في كل المسابقات مع ريال هذا الموسم وسجل 6 أهداف، وصنع 4 أهداف أخرى، ويمثل القوة الهجومية في ناديه هذا الموسم بعد رحيل القائد كريم بنزيمة وانتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي الصيف الماضي.

كما أن فينيسيوس، الذي أحرز 23 هدفاً وصنع 21 هدفاً مع ريال الموسم الماضي، قد مدد تعاقده الشهر الماضي مع ريال مدريد حتى 2027.

وتأتي إصابة فينيسيوس بعد يوم واحد من إعلان ريال إصابة لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينغا في الركبة اليمنى خلال وجوده مع منتخب فرنسا، وغيابه المنتظر لعدة أسابيع أيضاً.