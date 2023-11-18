كلاسيكو أمريكا الجنوبية.. فينيسيوس يغيب عن لقاء البرازيل والأرجنتين

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن جناح نادي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور سيغيب عن مباراة منتخب بلاده البرازيل ضد الأرجنتين المقررة الثلاثاء المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم بسبب إصابة في فخذه اليسرى تعرض لها خلال المباراة أمام كولومبيا التى خسرها السامبا بهدفين لهدف.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان، إن نجم ريال مدريد البالغ من العمر 23 عاماً، «خضع لفحوص أكدت إصابته في عضلة الفخذ اليسرى الخلفية».

وأضاف أن فينيسيوس الذي يعدّ عنصراً أساسياً في ترسانة هجوم البرازيل، سيغيب عن مباراة الأسبوع المقبل أمام غريمته اللدود الأرجنتين بطلة كأس العالم 2022، في ريو دي جانيرو.

وكان فينيسيوس لمح في وقت سابق، إلى أن التوقعات ليست جيدة بالنسبة له، كي يكون جاهزاً لمواجهة الأرجنتين، وقال بعد خسارة البرازيل في بارانكيا الخميس: «بناءً على ما أخبرني به الأطباء، سيكون الأمر صعباً بعض الشيء».

وغادر فينيسيوس الملعب في الدقيقة 27 من المباراة عندما كان منتخب بلاده متقدماً 1 - 0.

وأضاف: «أعتقد أنها الإصابة السابقة نفسها شعرت بألم في الجزء الخلفي من فخذي».

وغاب النجم البرازيلي عن الملاعب لمدة شهر بعد إصابته في فخذه اليمنى نهاية أغسطس الماضي، خلال مباراة في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، ولم يشارك في أول مباراتين للبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية ضد بوليفيا وبيرو في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتلتقي البرازيل مع الأرجنتين متصدرة التصفيات الثلاثاء على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

ويفتقد المنتخب البرازيلي، صاحب المركز الخامس، خدمات حارس المرمى إيدرسون والمدافع دانيلو ولاعب الوسط والقائد كازيميرو والمهاجم النجم نيمار، جميعهم بسبب الإصابة.