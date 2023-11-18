مصر مع الكويت|ننشر نتيجة قرعة البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة

أجريت اليوم السبت مراسم قرعة البطولة العربية المدرسية مصر 2023 لكرة القدم والسباحة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري على ستاد الجوي بمشاركة 11 دولة.

جاء ذلك ذلك خلال الاجتماع الفني، الذي حضره تامر فكري مدير البطولة العربية المدرسية مصر 2023، ، وزهرة سليم نائب مدير البطولة، والدكتور جمال محمد علي رئيس مسابقات كرة القدم بالبطولة، ومحمد فاروق رئيس لجنة الحكام بالبطولة، ورؤساء الوفود المشاركة.

وقد أسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: مصر - السعودية - الكويت.

المجموعة الثانية: المغرب - عمان – لبنان.

المجموعة الثالثة: الجزائر - العراق - فلسطين - ليبيا.

وخلال البطولة العربية المدرسية مصر 2023، يشارك في منافسات كرة القدم للبنين 10 منتخبات، وعلى صعيد منافسات البنات تقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 منتخبات.

ومن المقرر أن تقام منافسات السباحةفي البطولة العربية المدرسية مصر 2023، خلال أيام 20 و21 و23 نوفمبر، داخل حمام السباحة بالقرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

ومن جانبه .. بدأ الدكتور جمال محمد علي رئيس مسابقات كرة القدم في البطولة العربية المدرسية مصر 2023، كلمته اليوم بالترحيب بالسادة مسؤولي البعثات المشاركة في البطولة والدعاء لشهداء غزة.

وأكد الدكتور جمال محمد علي رئيس مسابقات كرة القدم في البطولة العربية المدرسية مصر 2023، أن إسناد تنظيم البطولة العربية المدرسية لمصر هو تعظيم لدورها الرائد في صقل الرياضة العربية وتبادل الخبرات بين الأجيال الجديدة في الدول العربية.

وشرح الدكتور جمال محمد علي رئيس مسابقات كرة القدم في البطولة العربية المدرسية مصر 2023، نظام البطولة، مؤكداً أنه سوف تقام المباريات في الساعة العاشرة صباحا والواحدة والنصف ظهرا.

وعلى جانب آخر .. اختار جمال حمزة المدير الفني لمنتخب مصر مواجهة الكويت في المباراة الافتتاحية لـ البطولة العربية المدرسية مصر 2023 ، في السابعة من مساء غد الأحد على ملعب اتحاد الشركة الرياضي، بينما تقام باقي المنافسات في ستاد الدفاع الجوي.

وقام البطولة العربية المدرسية مصر 2023، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتتمثل الدول المشاركة في البطولة العربية المدرسية مصر 2023 في : فلسطين - السعودية - لبنان - الأردن - المغرب - الكويت - عمان - العراق - الجزائر - ليبيا - مصر.

وأكدت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة المنظمة أن البطولة العربية المدرسية مصر 2023، تشهد منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009، على ستاد الدفاع الجوي.

وكان قد أعلن تامر فكري مدير البطولة العربية المدرسية مصر 2023، تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخب مصر لكرة القدم للبنين والبنات للمشاركة في منافسات البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري في كرة القدم والسباحة، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقال فكري أن الجهاز الفني لمنتخب مصر للبنين في البطولة العربية المدرسية مصر 2023، يضم: جمال حمزة الكبير مديرا فنيا، ومعتصم بالله عبد العظيم مدربا عاما، وأحمد رفاعي مدرب حراس المرمى، وممدوح محي طبيب، وإسلام أحمد إداري.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للبنات في البطولة العربية المدرسية مصر 2023 : كريم خالد مديرا فنيا، وفدوى عاطف مدربا عاما، ومصطفى رفعت مدربا لحراس المرمى، وتقى حسام طبيبة، وعلاء شبل إداري، وعمر الهواري المرف على منتخب البنات.

وأكد تامر فكري أن الجهاز الفني قام بعمل جولات منذ شهرين تقريبا، واختار قائمة موسعة تضم 60 لاعبا بالنسبة للبنين، و60 لاعبة للنات، ثم أجرى الجهاز الفني لكلا المنتخبين اختبارات حتى وصل العدد إلى 32 لاعبا و32 لاعبة في المعسكر الأخير في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، حتى موعد إعلان القائمة النهائية خلال ساعات والتي تشمل 22 لاعبا و22 لاعبة لمنتخب مصر للبنين والبنات.