أخصائية تغذية تقدم عدة نصائح للسيدات للحفاظ على صحة البشرة.. فيديو

قدمت الدكتورة أميرة سمير جورج، أخصائية التغذية العلاجية، عدة نصائح للسيدات والفتيات للحفاظ على صحة ونضارة البشرة.

وقالت "سمير" ، خلال لقائها مع الإعلامية شاهيناز جاويش ببرنامج "طبيب البلد" على فضائية " صدى البلد"، إن هرمون الاستروجين هو المسئول عن الجلد الناعم والأنوثة، وعند نقص هذا الهرمون يتسبب في مشكلات بالجلد.

ونصحت أخصائية التغذية العلاجية، باستخدام قطرة للعين لتجنب جفاف العينين، أو حدوث التهابات، وكذلك عدم إهمال ترطيب القدمين لانها بداية لحدوث القدم السكري، وإذا أساءت المرأه في استخدام صحتها وبشرتها يظهر عليها علامات السن المبكرة.