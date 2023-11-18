عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائية تغذية تقدم عدة نصائح للسيدات للحفاظ على صحة البشرة.. فيديو

الدكتورة أميرة سمير
الدكتورة أميرة سمير جورج

قدمت الدكتورة أميرة سمير جورج، أخصائية التغذية العلاجية، عدة نصائح للسيدات والفتيات للحفاظ على صحة ونضارة البشرة.

وقالت "سمير" ، خلال لقائها مع الإعلامية شاهيناز جاويش ببرنامج "طبيب البلد" على فضائية " صدى البلد"، إن هرمون الاستروجين هو المسئول عن الجلد الناعم والأنوثة، وعند نقص هذا الهرمون يتسبب في مشكلات بالجلد.

ونصحت أخصائية التغذية العلاجية، باستخدام قطرة للعين لتجنب جفاف العينين، أو حدوث التهابات، وكذلك عدم إهمال ترطيب القدمين لانها بداية لحدوث القدم السكري، وإذا أساءت المرأه في استخدام صحتها وبشرتها يظهر عليها علامات السن المبكرة. 

 

الدكتورة أميرة سمير التغذية العلاجية نصائح للسيدات صحة ونضارة البشرة شاهيناز جاويش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيرسي تاو يحسم قراره تجاه رغبة الأهلي في تمديد عقده.. فيديو

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

انخفاض درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

ترشيحاتنا

محمد النني: إصابتي جعلتني أقوى وأحب كرة القدم

الحل لأزمة الأخضر.. 29.9 مليار دولار تنعش خزينة الدولة| إيه الحكاية

أحدث 5 سيارات "زيرو" في مصر .. تبدأ من 679 ألف جنيه

حقوق عين شمس توجه رسالة عاجلة للطلاب بشأن التعامل مع الكيانات الخاصة

أحب الله.. قصة هبوط طائرة اضطراريا في إيطاليا بسبب راكب مصري

عرفت خبر مرضها واتوفت .. جنازة بمشاهد محزنة لابنة الدقهلية طالبة الثانوي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

مكونان فقط | علاج سحري لحل مشاكل تساقط الشعر

بعد حذفهما الصور المشتركة .. إطلالات شيرى عادل برفقه زوجها

طريقة عمل مكرونة محمرة بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ