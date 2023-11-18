جميلة وحنينة .. شريف منير يمدح حفيدته على طريقته الخاصة | صور

نشر الفنان شريف منير من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، عدة صور لحفيدته لارا؛ ليشيد بجمالها وأخلاقها، قائلا إنه يشكر الله دائمًا على وجودها في حياته.

وعلق شريف منير على الصور: “حفيدتي كبرت، بقت جميلة، وبقت حنينة عليا أوي أوي، أنا بحمد ربنا إنه أداني حفيدة حنونة، طيبة، مؤدبة، جميلة وزي القمر، ربنا ما يحرمني منها”.

ويشار إلى أن الفنان شريف منير، نشر فيديو، خلال الأيام الماضية، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام لحفيدته لارا ليشيد بها حينما قامت بالتطوع في الهلال الأحمر المصري، لتقديم كافة المساعدات فى ظل تفاقم أزمة القضية الفلسطينية.

وعلق الفنان شريف منير على الفيديو ، قائلا: "لارا حفيدتي بنت أسما، أنا فخور بيها جدًا جدًا".

وتابع شريف منير: “هي بتتكلم إنجليزي؛ لإن مدرستها إنجليزي، وعايزه توصل صوتها لكل العالم".

لارا السكري تدعم القضية الفلسطينية

نشرت لارا السكري، حفيدة الفنان شريف منير، صورا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها ترتدي الشال الفلسطيني، دعمًا للقضية الفلسطينية وأهالي غزة.

وظهرت حفيدة شريف منير، في صورة أخرى على موقع إنستجرام، مع والدتها أسما شريف منير، وهي ترتدي الشال الفلسطيني، وفي صورة أخرى ظهرت فيها ترفع علم فلسطين.

وعلقت حفيدة شريف منير، على صورتها قائلة: «تحيا فلسطين 🇵🇸 دائما في صلواتي».

أسما شريف منير بالزي الفلسطيني

ونشرت الفنانة أسما شريف منير أيضًا، عدة صور لها، عبر حسابها على إنستجرام؛ لدعم القضية الفلسطينية، حيث ظهرت وهي ترتدي الشال الفلسطيني، وعلقت على الصور: "لا أملك إلا الدعاء".

وسبق أن شاركت أسما شريف منير، عدة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، من خلال خاصية استوري، وهى تتمتع بإطلالة صيفية مختلفة.