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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السند والضهر .. أسما شريف منير توجه رسالة إلى زوجها السابق

أسما شريف منير
أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير مجموعة صور بصحبة والد ابنتها وطليقها الأول محمود السكري من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، لتشيد بدوره فى حياة ابنتهما واهتمامه الدائم بها بالرغم من الإنفصال بينهما.

وعلقت أسما شريف منير ، قائلة: الأب المحترم، السند والضهر دي ذكريات بحوشهالك عشان تعرفي قد إيه باباكي راجل وأب حقيقي بمعني الكلمة، واقف مهتم بكل خطوة كأنه كأس العالم، لازم أديك حقك عشان الناس تتعلم منك يعني إيه انفصال محترم وتحضر ووجود في حياة ولادنا.

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وشاركت الفنانة أسما منير جمهورها صورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت أسما على الصورة ، قائلة:" أنا كده كده عمري ما بخبي ال بس دلوقتي بعد لعبة الالجوريثم العبيطة دي مش فارقلي اكثر ولا ننزل الساعة ٨ ولا يوم أربع ولا التفاهه دي... حاجة تانيه اتعلمتها، ان قيمتي مش بتقييم اي حد ليا لا ب لايك و لا كومنت و لا بأي حاجة والله، المهم".

وقد نشرت الفنانة أسما شريف منيرخلال الفترة الماضية ، عدة صور لها، عبر حسابها على إنستجرام؛ لدعم القضية الفلسطينية، حيث ظهرت وهي ترتدي الشال الفلسطيني، وعلقت على الصور:" لا أملك إلا الدعاء".

وسبق أن شاركت الإعلامية أسما شريف منير، عدة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، من  خلال خاصية الاستوري ،وظهرت أسماء في الصورة بإطلالة صيفية متميزة من داخل سيارتها رفقة ابنتها.

 

 

أحدث ظهور ل أسما شريف منير ابنة اسما شريف منير رجل الأعمال محمود السكري أسما شريف منير وطليقها

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