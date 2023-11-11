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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تعرضها لوعكة صحية.. كيف طمأنت ياسمين رئيس جمهورها؟| شاهد

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

تصدرت الفنانة ياسمين رئيس محركات البحث فى جوجل بعد أن نشرت صورة لها من داخل أحد المستشفيات وكانت تضع الكانيولا في يدها وكان يبدو عليها معالم الإرهاق ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام عبر خاصية الإستورى.

ولكن الأمر الذى أثار قلق الجمهور ،هو عدم كشف ياسمين رئيس عن نوع إصابتها أو تفاصيل المرض الذى تعرضت له والذى أدى لدخولها المستشفي.

ياسمين رئيس تطمئن جمهورها بهذه الطريقة 

ولكن الأمر الذى طمئن الجمهور على ياسمين رئيس ، هو ظهورها مجددًا من خلال نشرها مقطع فيديو عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، تدعم فيه القضية الفلسطينية، كأول منشور لها بعد الوعكة الصحية.

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الفستان الأبيض

وفى سياق أخر ، تستكمل ياسمين رئيس حالياً تصوير مشاهدها في فيلمها " الفستان الأبيض"  و تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر".

وقد احتفلت أسرة فيلم الفستان الأبيض مؤخراً بعيد ميلاد  ياسمين رئيس حيث فاجأها فريق العمل خلال تصوير مشاهدها في اللوكشن. فيلم "الفستان الأبيض" بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج وتأليف جيلان عوف.

وقد نافست ياسمين رئيس مؤخرًا بفيلم أنا لحبيبي في دور العرض المصرية والعربية، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

فيلم أنا لحبيبي

وكانت أخر أعمال ياسمين رئيس السينمائية ، هو فيلم أنا لحبيبي بطولة الفنان كريم فهمي، وحقق من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، حول حياة ليلى التي تعيش قصة حب يقابلها رفض والدتها، فتمر قصتها بعدة تحديات لإستكمال هذه العلاقة .

وشارك في بطولة فيلم أنا لحبيبي مجموعة من الفنانين منهم: كريم فهمي، محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، سوسن بدر، أحمد حاتم، ياسمين رئيس، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

ياسمين رئيس ياسمين رئيس تدعم القضية الفلسطينية ياسمين رئيس تتعرض لوعكة صحية القضية الفلسطينية الفستات الأبيض

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