فى أجواء كواليس فيلم .. ياسمين رئيس تحتفل بعيد ميلادها

نشرت الصفحة الرسمية ل "عرب وود" ، فيديو للفنانة ياسمين رئيس ، وهى تحتفل بعيد ميلادها من داخل كواليس تصوير فيلمها الجديد "الفستان الأبيض" ، بعد أن فاجئها فريق العمل.

فيلم الفستان الأبيض:

وبدأت الأيام الماضية تصوير مشاهد فيلم "الفستان الابيض" الذى كان يحمل اسم "رحلة البحث عن الفستان الأبيض" قبل تغييره، وهو من بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار درامي ، حول صديقتين من حى فقير وتستعد واحدة منهما على الزواج، لكن ينقطع فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتضطر للذهاب إلى رحلة للقاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر

وقد صرحت ياسمين رئيس مؤخرًا ، أنها تتمنى أن تخوض الأدوار الكوميدية خلال الفترة المقبلة، مشيرة أن البعض يخبرها أن لديها هذا الجزء ولا بد من استغلاله.



وأضافت ياسمين رئيس، فى تصريحات إذاعية ببرنامج «أسرار النجوم» مع إنجي علي، على «نجوم إف إم»، أنها تريد أيضًا تقديم موضوعات لها علاقة بالمرأة ومشاكلها وتناول القوانين الكثيرة التي لها علاقة بالأسرة وهذه القوانين لم تتغير ونحتاج للعمل على هذا الأمر.



وأعربت عن سعادتها بمسلسل " أمل فاتن حربي" ، قائلة: أنها شعرت بسعادة بعدما قدمت الفنانة نيللي كريم مسلسل «فاتن أمل حربي» في رمضان الماضي، حيث إنه تحدث عن قضية مهمة وقانون قديم بحاجة لتشريعات جديدة.

«وتابعت ، قائلة: هناك ظلم للمرأة خاصة بعد الطلاق في الأمور التي لها علاقة بالماديات وهناك قوانين قد تكون قديمة وغير مناسبة لهذا الوقت الذي نعيشه الآن.

"أنا لحبيبي":

وكان أخر أعمال ياسمين رئيس السينمائية،هو فيلم "أنا لحبيبي" الذى عرض في موسم عيد الحب الماضى، وشارك في بطولة الفيلم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي