النائب مجاهد نصار يوزع آلاف البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية في شبرا الخيمة| صور

برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي:

وزّعت مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية ، عضو التحالف الوطني الأهلي ، برعاية النائب مجاهد نصار ، رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية ، والدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي للمؤسسة، آلاف البطاطين على الأسر الأكثر احتياجاً بشبرا الخيمة ، لمجابهة فصل الشتاء ، وضمان حمايتهم من البرد القارس داخل المنازل.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً ، وفي إطار خطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً لتخفيف الأعباء المالية عليهم.

تمويل للعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وعلى صعيد التمكين الاقتصادي ومساندة المشروعات الصغيرة ، ودعم الأسر الأكثر احتياجاً، قدم النائب مجاهد نصار تمويلاً للعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر ، حيث دعم الأكشاك بالبضائع والسلع الغذائية لتشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقضاء على البطالة ، والحصول على دخل ثابت يكفي لحياة كريمة ،كما قام النائب مجاهد نصار بعمل مبادرة توزيع الأظرف المالية على الحالات المرضية والأسر الأكثر احتياجاً لتعينهم على متطلبات حياتهم المعيشية ؛ وتم توزيع آلاف الأظرف المالية على الحالات المستحقة بعد عمل بحوث دقيقة من فريق مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية

من جانبه أكد النائب مجاهد نصار أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات والمبادرات التي تلبي احتياجات المواطنين بمختلف القطاعات الاجتماعية والصحية لتأكيد التلاحم بين التحالف الوطني الأهلي وجموع المواطنين لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها ومساندة جهودها لتخفيف الأعباء عن محدوي الدخل والأسر الأكثر احتياجاً لتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.