يصل لـ 2 مليون جنيه.. خطوات للحصول على قرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة خطوات كيفية الحصول على قرض لمشروعات صغيرة أو متوسطة، حيث تقدم البنوك المصرية منتجات مميزة لعملائها للاستفادة منها في تمويل ما يحتاجونه من سلع أو بهدف الاستثمار من خلال البدء في مشروع.. ولـ أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تسهل البنوك الحصول على قرض بضمان مشروعاتهم تصل قيمته إلى 2 مليون جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات أو البضائع وتطوير المنشأة، مثل أن يكون صاحب كشك صغير لبيع المواد الغذائية والسجائر ويرغب في التوسع وتحويل المنشأة إلى سوبر ماركت.

ويستعرض صدى البلد بعض القروض التي تقدمها البنوك المصرية:

بنك القاهرة



- قرض المشروعات الصغيرة من بنك القاهرة.

- قيمة القرض تصل إلى 1.5 مليون جنيه.

- فترة سداد القرض: 5 سنوات.

- سن العميل لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 65 سنة.

المستندات المطلوبة: صورة البطاقة الشخصية سارية - صورة البطاقة الضريبية السارية - مستخرج من سجل تجاري حديث - رخصة مزاولة المهنة - عقد تأسيس الشركة - كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام

البنك العقاري المصري العربي

2- قرض المشروعات الصغيرة من البنك العقاري المصري العربي

- قيمة القرض: 1.5 مليون جنيه.

- فترة سداد القرض: 8 سنوات.

- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة.

- الحد الأدنى للدخل: 7 آلاف جنيه.

المستندات المطلوبة:

«صورة البطاقة الشخصية سارية - صورة البطاقة الضريبية السارية - مستخرج من سجل تجاري حديث - رخصة مزاولة المهنة - عقد تأسيس الشركة - كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام.

بنك الإسكندرية



3- قرض المشروعات الصغيرة من بنك الإسكندرية

قيمة القرض: تصل إلى 5 ملايين جنيه لتمويل رأس المال العامل و8 ملايين جنيه لتمويل الأصول الثابتة.

- فترة سداد القرض: حتى 5 سنوات.

- الحد الأدنى للدخل: غير مطبق.

المستندات المطلوبة: «صورة البطاقة الشخصية سارية - صورة البطاقة الضريبية السارية - مستخرج من سجل تجاري حديث - رخصة مزاولة المهنة - عقد تأسيس الشركة - كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام».

بنك قناة السويس



4- قرض المشروعات الصغيرة بنك قناة السويس

قيمة القرض: مليون جنيه.

مدة سداد القرض: 5 سنوات

المستندات المطلوبة:

«صورة البطاقة الشخصية سارية - صورة البطاقة الضريبية السارية - مستخرج من سجل تجاري حديث - رخصة مزاولة المهنة - عقد تأسيس الشركة - كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام

طوات الحصول على قرض مشروعك:

- تقديم طلب الحصول على القرض المطلوب لوحدة المشروع فى المحافظة يتضمن فكرة المشروع.

- تقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع يتضمن القائم عليه وعدد العمالة والتكلفة المبدئية.

- تتم مراجعة الأوراق فى كل وحدة وتحديد حجم القرض الذى سيتم منحه للشاب.

- بعد استكمال المستندات المطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك فى وحدة "مشروعك" يبدأ البنك فى مراجعة الأوراق وإخطار الشاب بالموافقة من عدمه.

- يتم تسليم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك"، بدأ في الربع الثانى من عام 2015، لإحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن دفع عجلة الاقتصاد، وساهم المشروع في توفير وتشغيل الشباب في المحافظات المصرية عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، حيث يوفر فرص عمل وإنشاء مشروعات تساهم في زيادة المعروض بجانب القضاء على العشوائيات والقضاء على الهجرة غير الشرعية.

ويتواجد المشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك" من خلال 260 مقرا على مستوى 27 محافظة مصرية.

وتتعدد مزايا قرض بنك مصر للمشروعات الصغيرة، أولها عدم اشتراط أن يكون المتقدم للحصول على التمويل عميلا للبنك، والتقديم متاح عبر تطبيقات الهاتف أو زيارة أحد الفروع، ويشمل تمويل شراء معدات وآلات جديدة أو مخزون ومواد خام أو خطابات ضمان أو اعتمادات مستندية أو جاري مدين حسب حجم المشروع.

فيما تصل قيمة التمويل إلى 250 ألف جنيه لأي مشروع حجم مبيعاته أقل من مليون جنيه، وترتفع قيمة التمويل إلى 2 مليون جنيه للأنشطة التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 1 إلى 50 مليون جنيه، فيما يمنح بنك مصر للعميل تسهيلات أخرى عند تجاوز حجم مبيعاته الـ50 مليون جنيه.

ونوَّه البنك إلى حظر بعض الأنشطة من الحصول على القرض، مثل البرمجة وتطبيقات الحاسب، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وأعمال المقاولات والتشييد والبناء، والإنتاج الحيواني والداجني والزراعي، والتخزين، والصحافة، والملاهي الليلة وصالات القمار، أو الأنشطة السياسية والدينية، وكذلك أعمال الاستيراد والتصدير، وأي أنشطة ممنوعة قانوناً.

الشروط العامة لمنح المرابحة: -

• الحد الأدنى لعمر العميل 21 عاماً وبحد أقصى 65عاماً في تاريخ انتهاء مدة المرابحة.

• ألا يكون الضامن قاصرا

• أن يكون كلا من العميل والضامن مصري الجنسية .

• ان يجيد العميل او ضامنه القراءة والكتابة (أحدهما على الأقل )

• أن يكون النشاط قائماً منذ سنة على الأقل.

• أن يكون نشاط العميل داخل نطاق المدينة او القرية أو المركز الذي يقع فيه فرع المعاملات الإسلامية