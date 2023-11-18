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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صندوق النقد يلمح لزيادة قرض الـ3 مليارات دولار لمصر بسبب حرب غزة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلنت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اليوم أن الصندوق “يدرس بجدية” زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وأضافت جورجيفا في مقابلة أجرتها معها “رويترز” أن الصراع “يدمر” سكان غزة واقتصادها وله “آثار خطيرة” على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

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وأشارت جورجييفا في كلمتها أمام منتدى التعاون الاقتصادي بين آسيا والباسيفيك الذي انعقد في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية أمس الجمعة، إلى ما وصفتها بأنها أضرار اقتصادية عاصفة تلحق بالدول القريبة من الصراع في قطاع غزة.

وقالت جورجييفا إن هذا الصراع ينطوي على مخاطر شديدة بالنسبة للدول الأكثر قربا منه وهي لبنان والأردن ومصر، مضيفة أنه رغم تراجع الارتفاع الذي شهدته أسعار الطاقة عالميا في بداية اندلاع الصراع، فإن “الصراع كلما امتد زاد خطر وقوع حادث ما وبالتالي ستكون لهذا آثار سلبية.

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