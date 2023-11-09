عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي يكشف تأثير تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أسعار النفط

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

قالت النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، اليوم الخميس، إن تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع إقليمي أكبر يمكن أن يؤدي إلى زيادة حادة في أسعار النفط، مما سيؤثر على التضخم الإجمالي في العالم.

 

وأضافت جوبيناث، في مؤتمر بحثي لصندوق النقد الدولي: "إذا تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع إقليمي أكبر، فقد نشهد ارتفاعا حادا في أسعار النفط، وهو ما سيغذي بعد ذلك التضخم الرئيسي مع بقاء الأسعار مرتفعة".

 

وأوضحت جوبيناث، أن “هذا سيؤدي إلى تغييرات في التوقعات قصيرة المدى لديناميكيات التضخم”.

 

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، قالت في وقت سابق من اليوم، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يزيد من حالة عدم اليقين والمخاطر بالنسبة للاقتصاد العالمي.

صحيفة عبرية: أمريكا تسلم إسرائيل عشرات الآلاف من قذائف المدفعية

غزة.. خروج سيارتي إسعاف عن الخدمة جراء قصف إسرائيل لمحيط مستشفى العودة

وقالت جورجييفا، خلال كلمة ألقتها في مؤتمر بحثي لصندوق النقد الدولي، إن "الصراع بين إسرائيل وفلسطين يضيف حالة من عدم اليقين والمخاطر”، في إشارة إلى التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي.

 

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى أنه “بعد وباء فيروس كورونا، الذي أدى إلى اضطرابات سلسلة التوريد، والصراع في أوكرانيا، يواجه الاقتصاد العالمي المزيد من الكوارث التي تستمر في النمو وتصبح أكثر حدة".

 

وأضافت: "لقد ساهمت هذه الصدمات في أزمة تكلفة المعيشة التي أثرت بشدة على الفقراء".

صندوق النقد الدولى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اسعار النفط النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة.. وماذا يحدث للطقس يوم السبت

تعليق عاجل من حركة حماس علي الهدنة مع قوات الاحتلال

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تدمير البنية التحتية للاحتلال.. قراصنة إيرانيون يستهدفون إسرائيل

شاهد.. الرئيس الأمريكي لا يستطيع ارتداء القميص بمفرده

الاحتلال الإسرائيلي يعفي مستوطنات غلاف غزة من الضرائب

هجمات بسوريا والعراق..البنتاجون يعلن إصابة عدد كبير من قواته ويحذر من الرد

محذرة من مجــزرة جديدة.. الجهاد الإسلامي تعلن السبيل الوحيد لعودة الأسري الإسرائيليين لبيوتهم

تشهيرا بهم.. السفارة الفلسطينية في الأردن تعترض على تداول أسماء طلبة من غزة

ناشطة تقاطع خطاب بايدن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.. فيديو

الإدارة العامة للحدود في قطاع غزة تعلن موعد فتح معبر الكرامة

ترشيحاتنا

جمال العدل: كريم عبد العزيز الأعلى أجرا وأنضج فنان في الجيل

ضربة قوية للاحتلال.. الجيش الإسرائيلي مقيد بوقت محدود لتنفيذ عملياته في غزة

حملة استدعاء لبعض سيارات تويوتا في مصر.. ما السبب؟

النشرة الدينية.. مسجد الحي القيوم يستقبل الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر غدا.. وبهذه الكلمات استقبل جمادى الأولى

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة.. وماذا يحدث للطقس يوم السبت

مدير مستشفى العودة بغزة: القصف الإسرائيلي تسبب في إصابة الطواقم الطبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

صورة غريبة.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها |شاهد

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

فيديو

إسرائيل تسحب حيوانات منوية من جثث قتلى هجوم حماس .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

حقيقة اختراق فوري Fawry .. وهذا رد الشركة / فيديوجراف

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. حملة السيسي ترد على الشائعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ