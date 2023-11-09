صندوق النقد الدولي يكشف تأثير تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أسعار النفط

قالت النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، اليوم الخميس، إن تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع إقليمي أكبر يمكن أن يؤدي إلى زيادة حادة في أسعار النفط، مما سيؤثر على التضخم الإجمالي في العالم.

وأضافت جوبيناث، في مؤتمر بحثي لصندوق النقد الدولي: "إذا تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع إقليمي أكبر، فقد نشهد ارتفاعا حادا في أسعار النفط، وهو ما سيغذي بعد ذلك التضخم الرئيسي مع بقاء الأسعار مرتفعة".

وأوضحت جوبيناث، أن “هذا سيؤدي إلى تغييرات في التوقعات قصيرة المدى لديناميكيات التضخم”.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، قالت في وقت سابق من اليوم، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يزيد من حالة عدم اليقين والمخاطر بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وقالت جورجييفا، خلال كلمة ألقتها في مؤتمر بحثي لصندوق النقد الدولي، إن "الصراع بين إسرائيل وفلسطين يضيف حالة من عدم اليقين والمخاطر”، في إشارة إلى التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي.

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى أنه “بعد وباء فيروس كورونا، الذي أدى إلى اضطرابات سلسلة التوريد، والصراع في أوكرانيا، يواجه الاقتصاد العالمي المزيد من الكوارث التي تستمر في النمو وتصبح أكثر حدة".

وأضافت: "لقد ساهمت هذه الصدمات في أزمة تكلفة المعيشة التي أثرت بشدة على الفقراء".