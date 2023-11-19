عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 19-11-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

شهد أدنى سعر دولار أمام الجنيه ، استقرارا، مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 19-11-2023؛ مسجلا 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر دولار أمام الجنيه في 3 بنوك حكومية من بينها “ مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية”

لمواجهة الدولار| ربط الجنيه بالعملات الأخري مع الذهب لضمان استقرار سعر الصرف

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

استقرار السعر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 19-11-2023؛ دون أي تغيير داخل البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر البنك المركزي 


سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع وذلك في البنك المركزي

سعر القطاع الخاص 


وسجل سعر متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB،قطر الوطني الأهلي QNB، بلوم، الاسكندرية، الامارات دبي الوطني، كريدي أجريكول، المشرق، أبوظبي الاول".

أعلي سعر 


سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي


وبلغ ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.


رفع حدود السحب

رفع حدود التعامل اليومي والشهري عبر المحمول والبطاقات المدفوعة.

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء 15 نوفمبر، عن رفع الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما.

كذلك رفع الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل علي خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، سواء إجمالي عمليات السحب أو التحويلات الصادرة أو أية عمليات خصم أو مشتريات.

خطاب البنك المركزي

وقال البنك المركزي المصري، في خطابه الدوري: ”بالإشارة إلى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 17 يوليو 2019، والتعديلات اللاحقة لها والمذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في 24 مارس 2021".

وتابع الخطاب: "وكذلك القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً الصادرة في مايو 2019 والتعديلات اللاحقة لها، بالإضافة إلى الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في إبريل 2021، وفي إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها، وعملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي". 

سعر الدولار أمام الجنيه مال واعمال اخبار مصر أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. تعطيل الدراسة في محافظتين اليوم بسبب الطقس

موضوعات متعلقة

مستقر عند 30.95 جنيه.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

قصة حزينة جمعتهما| تصريحات صادمة من حسام حسن تجاه عمر كمال: لاعب الأهلي أفضل منه

قوات الاحتلال تحاصر مجمع الشفاء بالدبابات والمدرعات.. فيديو

حقيقة مفاوضات خروج قادة حماس بأمان من غزة مقابل تحرير الأسرى.. فيديو

فلاش باك.. كواليس تعيين الجوهري مدربًا للزمالك وتوقيع إيمانويل وبابا نجيدا للأبيض

دعاء الرسول الشهير.. 12 كلمة كان يكثر منها النبي

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 19-11-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البصارة المصرية

طريقة عمل الفسيخ فى المنزل

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

فيديو

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب.. اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة دون طعام|فيديوجراف

100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر

الحقيقة الكاملة .. سر استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من المنتخب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ