أقل سعر دولار في البنوك اليوم 19-11-2023

شهد أدنى سعر دولار أمام الجنيه ، استقرارا، مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 19-11-2023؛ مسجلا 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر دولار أمام الجنيه في 3 بنوك حكومية من بينها “ مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية”

استقرار السعر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 19-11-2023؛ دون أي تغيير داخل البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر البنك المركزي



سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع وذلك في البنك المركزي

سعر القطاع الخاص



وسجل سعر متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB،قطر الوطني الأهلي QNB، بلوم، الاسكندرية، الامارات دبي الوطني، كريدي أجريكول، المشرق، أبوظبي الاول".

أعلي سعر



سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي



وبلغ ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.



رفع حدود السحب

رفع حدود التعامل اليومي والشهري عبر المحمول والبطاقات المدفوعة.

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء 15 نوفمبر، عن رفع الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما.

كذلك رفع الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل علي خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، سواء إجمالي عمليات السحب أو التحويلات الصادرة أو أية عمليات خصم أو مشتريات.

خطاب البنك المركزي

وقال البنك المركزي المصري، في خطابه الدوري: ”بالإشارة إلى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 17 يوليو 2019، والتعديلات اللاحقة لها والمذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في 24 مارس 2021".

وتابع الخطاب: "وكذلك القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً الصادرة في مايو 2019 والتعديلات اللاحقة لها، بالإضافة إلى الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في إبريل 2021، وفي إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها، وعملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي".