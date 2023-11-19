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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد سعاد مكاوي.. بدأت كمغنية في الأفلام وهذا سبب اعتزالها

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى ميلاد  المطربة والممثلة الشهيرة سعاد مكاوي، التي لمعت في أفلام الأبيض والأسود ورغم صوتها العذب إلا أنها شاركت في العديد من الأفلام الكوميدية. 

ولدت سعاد مكاوي عام 1928 بمدينة طنطا  محافظة الغربية، وهي ابنة الملحن محمد مكاوي، ودخلت عالم الفن من بوابة المونولوج، الذي قدمته في الأفلام السينمائية. 

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قضت فترة الأربعينيات تظهر كمغنية فقط في الأفلام، وتألقت في الخمسينيات بالتمثيل في عدد من الأفلام منها جزيرة الأحلام، المليونير، خد الجميل، منديل الحلو.

قدمت دويتو فني قوي مع الفنان إسماعيل ياسين، كما شاركت مع منير مراد وعبد العزيز محمود في أفلام غنائية، ولها أعمال غنائية مازالت مشهورة حتى اليوم. 

اعتزلت سعاد مكاوي الفن وانقطعت عن الطرب لفترة طويلة، ثم عادت في التسعينات إلى الساحة الغنائية في بعض الحفلات، ولكنها لم تجد الإقبال الذي كانت تتوقعه، وقررت الانسحاب من المشهد مجددا حتى توفيت عام 2008. 

سعاد مكاوي وافتها المنية وهي وحيدة بشقتها في حي باب الخلق في 20 من يناير عام 2008 إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، وأعلنت الإذاعة المصرية تخصيص يوما كاملا لإذاعة أغنياتها ومونولوجاتها، فقد كانت الراحلة تشكو في سنواتها الأخيرة.

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