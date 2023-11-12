ذكرى ميلاد محمود القلعاوي.. قصة إفيه حذف من مسرحية الجوكر

يوافق اليوم، ذكرى ميلاد محمود القلعاوي، الذي نشأ في عائلة فنية فهو نجل الفنان عبد الحليم القلعاوي وشقيق الفنانة إحسان القلعاوي، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم 2018، عن عمر يناهز الـ 79 عاما.

وقال محمود القلعاوي خلال حوار سابق له مع إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة": "كان أحلى إفيه في المسرحية شاله التليفزيون المصري، اللي هو كان محمد صبحي بيقولي فيها أمك غسالة، رحت قايل له ست الحبايب يا حبيبة يتقال عليها غسالة، أمي أنا غسالة ثم ما هي بطلت".

وأضاف محمود القلعاوي "الإفيه بتاع بطلت ياخد أكتر من إفيه الغسالة وكل ده بيخدم في الإفيهات"، متابعًا "كنت باخد كلام محمد صبحي أعمل له فَرْشة، وأقول حاجة من عندي، الخازوق بقى إن أنا خلصت المشهد والمفروض بقول لمحمد صبحي هات إيدك يا عم أيوب، عشان يقوم، ببص ملقتش الفنانة ماجدة فاضطريت أقول أي كلام لحد ما ماجدة دخلت".

وأوضح محمود القلعاوي خلال البرنامج أنه قام بـ"لوم" الممثلة ماجدة على تغيبها عن خشبة المسرح، لترد الفنانة على القلعاوي "مكنتش قادرة.. كنت لازم أروح الحمام.. كنت بموت".