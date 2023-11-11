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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

محمد كردفاني مؤلف ومخرج فيلم وداع جوليا: لم نتوقع الإقبال الكبير على الفيلم في مصر

محمد كردفاني
محمد كردفاني

عبر محمد كردفاني مؤلف ومخرج فيلم " وداع جوليا " ، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الفيلم.

وقال كردفاني خلال ندوته في موقع صدى البلد :" الفيلم حالة خاصه جدا وحضرنا وقت التصوير لكي تناسب انتهاء الفيلم قبل عروض مهرجان كان حيث كنا نأمل للمشاركة فيه ".

تابع :" العروض في السينمات المصرية لم تكن متوقعه ان يكون هناك اقبال كبير على الفيلم ، لسببين الاول هو لوجود عدد كبير من الجالية السودانية في مصر بالاضافة الى ردود الافعال الايجابية عن الفيلم.

 

 

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد

استضاف موقع صدى البلد صناع  الفيلم السوداني “وداعا جوليا” في أول ظهور صحفي لهم بعد طرحه في دور العرض المصرية.

وتدور أحداث فيلم وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

وكشف خلال الندوة كل من المخرج محمد كردفاني، المنتج أمجد أبو العلاء، الممثلة إيمان يوسف، والممثل نزار جمعة، تفاصيل تحضيرات الفيلم، وتصوير المشاهد في أجواء مرتبكة بالسودان، وتفاصيل عرضه بمهرجان كان السينمائي، وترشحه للأوسكار.

وأثنى صناع الفيلم على استقبال الجمهور المصري للفيلم، وهو ما أدى لزيادة عدد الشاشات في السينمات، وتحقيقه إيرادات تعتبر كبيرة مقارنة بالأفلام العربية الأخرى التي تعرض في مصر. 

وداعا جوليا، هو أول فيلم سوداني يشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث نافس في قسم نظرة ما، ثاني أهم مسابقات المهرجان، ونجح في اقتناص إشادات النقاد والجمهور.

وأعلنت اللجنة الوطنية السودانية عن اختيار الفيلم الروائي وداعًا جوليا للمخرج محمد كردفاني لتمثيل السودان رسميًا في جوائز الأوسكار فئة أفضل فيلم دولي لعام 2023، ووقع الاختيار على الفيلم بالإجماع من جميع أفراد اللجنة.

فيلم وداعا جوليا هو  من إخراج وتأليف محمد كردفاني، وبطولة الممثلة والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم والممثل نزار جمعة وقير دويني.

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