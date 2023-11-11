فداء الشندويلى: شيخ الأزهر تواصل معى من أجل فيلم المنبر

خاص لصدى البلد ..

كشف المؤلف فداء الشندويلى عن بعض تفاصيل فيلم "المنبر" الذى يتم تصويره خلال الأيام المقبلة ويقوم ببطولته أحمد حاتم وإخراج أحمد عبد العال.

وقال فداء الشندويلى فى تصريح لصدى البلد : فكرة الفيلم تم طرحها من جانب الأزهر الشريف، وكان التفكير فى تقديم أول فيلم سينمائى روائى عن الأزهر الشريف، وجمعتنى عدة جلسات مع الدكتور أحمد الطيب فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر، وكانت تجمعنى به علاقة عمل من قبل، وهو رشحنى لكتابة الفيلم، وعقدت جلسة للوقوف على الخطوط العريضة للعمل، والفكرة العامة للفيلم كونه أول عمل سينمائى يتحدث عن الأزهر الشريف ويبرز دوره التنويرى والوطنى، وقمت بكتابة الفكرة كاملة وطرحتها على شيخ الأزهر فى جلسة عمل مطولة، وكان حاضرا فى الجلسة كل من الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف، ودكتور نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية، وعدد من شيوخ الأزهر، وقد لقت الفكرة العامة استحسان الجميع، وبعدها بدأت فى كتابة السيناريو الخاص بالعمل.

فداء الشندويلى

وكشف المؤلف فداء الشندويلى عن بعض تفاصيل فيلم “المنبر” الذى يقوم ببطولته أحمد حاتم ويشارك فى البطولة كمال أبو رية وعدد من النجوم والفيلم من إخراج أحمد عبد العال.

وقال فداء الشندويلى فى تصريح لصدى البلد : “المنبر” فيلم روائى تاريخى وليس وثائقي كمان يردد البعض وهو أول عمل يبرز دور الأزهر الشريف الوطنى والدينى وهو ما يظهر من خلال الأحداث التى تقدم بالعمل.

يخوض أحمد حاتم هذا الفيلم الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

يستعرض فيلم المنبر وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.