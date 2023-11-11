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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجم باريس سان جيرمان بفرنسا.. تفاصيل بالفيديو

محمد رمضان
محمد رمضان

حرص محمد رمضان على حضور عيد ميلاد النجم المغربى أشرف حكيمى المحترف في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك فى باريس.

وحرص محمد رمضان على التقاط عدد من الصور ومقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وتحديدا بخاصية الاستورى.

وكان التقى محمد رمضان بالنجم أشرف حكيمى من قبل فى حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية.

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محمد رمضان 

من ناحية اخرى استعان فريق ونادي جيرونا الإسباني، بفيديو للفنان محمد رمضان وهو يرفع إصبع يده في إشارة إلى" نمبر وان"، احتفالا بتصدره المركز الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر تطبيق "تيك توك" الفيديو، وحمل تعليق: "نمبر وان هو جيرونا".

ويعود فيديو محمد رمضان، الذي استعان به نادي جيرونا الإسباني، للتعبير عن فرحته بتفوقه على فريقي ريال مدريد وبرشلونة وتصدره المركز الأول، إلى ظهور "رمضان" في مدرجات مباراة النصر السعودي وأهلي جدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وعلق مدحت شلبي، على هذا الفيديو وقتها، قائلا: "إيه ده؟ إيه ده؟ دا محمد رمضان ولا مين دا؟"، ليرد عليه أحد المعلقين إنه محمد رمضان.

وأضاف شلبي: "إيه يا نمبر وان؟، أيوا يا سيدي عارفين والله، بس النهاردة الشعر أبيض، أنت مرة أصفر ومرة أسود، جننتنا يا رمضان، ماشي يا رمضان، بس مش عارفين بيشجع مين النهاردة والله أعلم".

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