أستاذ علاقات دولية: قرار مجلس الأمن بخصوص القضية الفلسطينية ضعيف

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن أي قرار يخرج من مجلس الأمن يُفترض أن يحوذ الحرية المطلقة واجبة التنفيذ، ويصبح حُكم واجب النفاذ على الدولة التي صدر بحقها هذا القرار، معقبا أن القرار الذي خرج من مجلس الأمن بخصوص القضية الفلسطينية قرار ضعيف، بالرغم من أنه خطوة بارقة الأمل على العمل لوقف إطلاق النار.

ولفت "فارس"، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم المذاع على شاشة الحياة من تقديم لبنى عسل، إلى أن صيغة القرار تبدأ بكلمة (يدعو) وليس هناك إلزام، بالإضافة إلى عدم تحديد خارطة طريق واضحة أو أليه لتنفيذ هذا القرار، لافتا إلى وجود توزيع أدوار بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، فالأخيرة تعطي إسرائيل الحماية السياسية وهي الغطاء الذي يحميها على المستوى السياسي والدبلوماسي.

وأضاف، أن إسرائيل تقوم بتنفيذ سياستها على أرض الواقع كما تريد، معقبا: “توزيع الأدوار يجعل الولايات المتحدة الأمريكية حائط الصد لإسرائيل أمام مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو حتى محاولة دول للتحرك في اتجاه إسرائيل على المستوى السياسي أو الدبلوماسي أو حتى القانوني”.

تختلف أقوال أمريكا عن أفعالها

وأشار، إلى وجود تعارض بالإرادة الأمريكية الإسرائيلي ولكنه ظاهري فقط، فدائما ما تختلف الأقوال عن الأفعال، معلقا: "لا يوجد رغبة سياسية أمريكية واضحة للضغط على إسرائيل لكي تتوقف عن استهداف المدنيين بقطاع غزة".