حقوق الإنسان الفلسطيني: مجلس الأمن المسؤول الأول عن وقف إطلاق النار على غزة

أكد السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم في مجلس حقوق الإنسان، أن من يستطيع إيقاف القصف الإسرائيلي فورا هو مجلس الأمن المعطل من القرار الأمريكي الذي أستخدم ٤٥ قرار الفيتو حتي هذه اللحظة لحماية إسرائيل فهناك منظمات انسانية أخري مثل منظمة الصحة العالمية والصلبب الأحمر والمفوض السامي وفيدرالية الصليب والهلال الأحمر ومنظمات الدفاع الدولية فكل هذه المنظمات لا يوجد لها صلاحيات لايقاف إطلاق النار ولكنها تطلق مناشدات لدعم معنوي واخلاقي وسياسي.

إسرائيل ترتكب مجزرة غاشمة ضد حقوق الإنسان وليس هناك من يعاقب



وواصل خريشة حديثه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج آخر النهار المذاع على فضائية النهار، أن الوحيد الذي يستطيع وقف إطلاق النار بفلسطين هي أمريكا والدول الأوروبية و اذا ما قاموا باتخاد فعليه لردع إسرائيل والضغط عليها من أجل وقف الجنون المستمر على مدار ٤٤ يوم سوف تستمر هذه الإبادة الجماعية وهذه ليست حرب بل هي دمار شامل على الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل ترتكب مجزرة غاشمة ضد حقوق الإنسان وليس هناك من يعاقب.

وتابع، السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، إن هذه حرب ضد الأطفال والنساء والمستشفيات والكنائس.