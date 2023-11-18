عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقوق الإنسان الفلسطيني: مجلس الأمن المسؤول الأول عن وقف إطلاق النار على غزة

مجلس الأمن التابع
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

أكد السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم في مجلس حقوق الإنسان، أن من يستطيع إيقاف القصف الإسرائيلي فورا هو مجلس الأمن المعطل من القرار الأمريكي الذي أستخدم ٤٥ قرار الفيتو حتي هذه اللحظة لحماية إسرائيل فهناك منظمات انسانية أخري مثل منظمة الصحة العالمية والصلبب الأحمر والمفوض السامي وفيدرالية الصليب والهلال الأحمر ومنظمات الدفاع الدولية فكل هذه المنظمات لا يوجد لها صلاحيات لايقاف إطلاق النار ولكنها تطلق مناشدات لدعم معنوي واخلاقي وسياسي.

 إسرائيل ترتكب مجزرة غاشمة ضد حقوق الإنسان وليس هناك من يعاقب


وواصل خريشة حديثه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج آخر النهار المذاع على فضائية النهار، أن الوحيد الذي يستطيع وقف إطلاق النار بفلسطين هي أمريكا والدول الأوروبية و اذا ما قاموا باتخاد فعليه لردع إسرائيل والضغط عليها من أجل وقف الجنون المستمر على مدار ٤٤ يوم سوف تستمر هذه الإبادة الجماعية وهذه ليست حرب بل هي دمار شامل على الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل ترتكب مجزرة غاشمة ضد حقوق الإنسان وليس هناك من يعاقب.

 وتابع، السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، إن هذه حرب ضد الأطفال والنساء والمستشفيات والكنائس.

إسرائيل مجلس حقوق الانسان مجلس الأمن المعطل فلسطين أمريكا الشعب الفلسطيني غزة منظمات الدفاع الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

مفاجأة سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. طارق شكري يكشف التفاصيل

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

موعد انتهاء أزمة الدولار في مصر.. رئيس الحكومة يوضح التفاصيل

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

ترشيحاتنا

تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

طبيب ألماني|بعد 8 جراحات دقيقة.. الخطيب يكشف تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

مقتل وإصابة 13 جنديا من جيش الاحتلال في غزة

ببطارية 22 ألف مللي أمبير.. موبايل يقلب سوق الهواتف الذكية 

الاختيار جه منه.. فرج عامر يعلن مفاجأة غير محسوبة عن نجم الأهلي

يمامة: نحتاج تعديلات دستورية.. وتعيين نواب لي حال فوزي بالرئاسة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

فيديو

قلتها أحسن.. ارتفاع أسعار السجائر واختفاء بعض الأنواع

فرصة للتمليك .. طرح شقق في الإسكان بقسط شهري 1100 جنيه

عاجل.. الأرصاد: منخفض جوي عميق وتحذير من الأمطار والرياح | فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ