مندوب فلسطين فى الدولي لحقوق الإنسان: القانون سقط بعد الحرب الإسرائيلية

قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، إن هذه حرب ضد الأطفال والنساء والمستشفيات والكنائس.

وأضاف خريشة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القانون الإنساني سقط بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أنه يوجد تحرك دولي، ولكن إسرائيل فوق القانون والعدالة انتقائية.

وتابع: "نتحرك دوليًا لملاحقة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة، فالعدوان الإسرائيلي على غزة فاق كل تخيلات مشرعي القانون الدولي".

وواصل السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان: "العالم يواجه الآن أزمة إنسانية وأخلاقية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، والقيم الانتقائية لا يمكن أن تقود العالم إلى بر الأمان".