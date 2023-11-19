بتصميم مستوحى من الأساطير.. كافيار الروسية تطلق طرزا فاخرة من iPhone 15 Pro

تشتهر شركة كافيار Caviar، وهي علامة تجارية فاخرة، بابتكار تصميمات مخصصة للهواتف الذكية الرائدة باستخدام مواد نادرة وأنماط فريدة، ومؤخرا، كشفت الشركة الروسية عن مجموعة مميزة من هواتف آبل iPhone 15 Pro، بتصميم مستوحى من الأساطير الإسكندنافية.

مجموعة Versus Collection

زودت شركة "كافيار" مجموعة آيفون الجديدة التي تحمل اسم Versus Collection، بتصميم فريد من نوعه مع جزء رأس سهم فايكنج قديم يعود تاريخه إلى 850-1000 ميلادي مدمج فيه.

وزينت كافيار الهاتف الذي تطلق عليه اسم iPhone 15 Pro Max Viking، بهيكل مصنوع من الكربون المطروق، ويشبه لون سيارات لامبورجيني الرياضية، ومعزز بإطارات من الذهب عيار 24 قيراط تعطي انطباعا على شكل خوذة، مما يضيف لمسة فاخرة للهاتف، ويباع هذا الإصدار مقابل سعر 9000 دولار (أي ما يعادل ٢٧٦٬٩٦٧ جنيها مصريا).

Versus Collection

وتتضمن سلسلة iPhone 15 Pro، الجديدة من “كافيار” أيضا نماذج أخرى مثل Windstorm وVerdant وNord، ولكل منها أنظمة ألوان وعناصر تصميم فريدة، وتتوفر هذه الطرازات بأربعة ألوان للهيكل هي: الأزرق، والأخضر، والأسود، والرمادي، مما يوفر مجموعة من الخيارات للعملاء.

Versus Collection

وفي حين أن هاتف iPhone 15 Pro الخاص بشركة آبل لا يقدم ألوانا زاهية، فإن كافيار تعالج هذه الفجوة من خلال تقديم هيكل مخصص بألوان زرقاء وخضراء مذهلة، إلى جانب اللونين الأسود والرمادي الأكثر هدوءا.

Versus Collection

وتستخدم تشكيلة كافيرا الجديدة، مواد متميزة مثل الذهب الفاخر عيار 24 قيراط والتيتانيوم، المعروفة بمتانتها وجاذبيتها الجمالية، ويضيف استخدام المواد المركبة باللون الأخضر الداكن والأزرق والرمادي لمسة من الرقي إلى الأجهزة.

Versus Collection

من حيث السعر، تبدأ المجموعة بسعر 6860 دولارا (أي ما يعادل حوالى 211.111 جنيها مصريا)، لجهاز iPhone 15 Pro Windstorm، مع كون طراز Viking هو الأغلى بسعر 9000 دولار (أي ما يعادل ٢٧٦٬٩٦٧ جنيها مصريا)

وحددت كافيار سعر طرازي Verdant وNord بشكل مشابه لسعر Windstorm. كل طراز من هذه الطرازات هو جزء من إصدار محدود، مع 17 وحدة فقط متاحة لطرازات Viking و99 وحدة لنماذج Verdant وNord وWindstorm.